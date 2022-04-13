Что будет, если не успеть? Какая ситуация на границе Беларуси накануне введения запрета для перевозчиков

Новости Беларуси. Где заканчивается политика и начинается притеснение простых белорусов? Ответ очень простой. ЕС обязал наших перевозчиков, еще также и российских, покинуть территорию союза до 16 апреля, то есть уже до предстоящей субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди потеряют деньги, работу, а кто-то и вовсе не успеет попросту пересечь границу. В Белорусской ассоциации автомобильных перевозчиков пытаются через диалог вразумить европейские службы, а эксперты прогнозируют потери по обе стороны границы. Репортаж Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Пункт пропуска «Привалка» – ворота на границе Беларуси с Литвой сегодня непривычно не переполнены грузовиками. В очереди стоят лишь водители на машинах с европейскими номерами, белорусов и россиян практически нет. Все дело в пятом пакете санкций от Евросоюза, который, похоже, направлен на простых водителей. Запрет на въезд в Евросоюз и транзит по его территории для белорусских перевозчиков начал действовать еще с прошлых выходных. Это стало громом среди ясного неба. Им дали лишь неделю, до субботы, 16 апреля, завершить перевозку грузов и покинуть территорию коллективного Запада. Теперь водители рассказывают: на литовской стороне к пункту пропуска «Райгардас», он сопредельный с нашей «Привалкой», очередь в 16 километров, где дальнобойщики вынуждены по пять суток ожидать возвращения на родину – литовские таможенники медлительны. «В день по километру, бывало, трое суток вообще стояли». Что говорят белорусские и российские водители на границе, читайте здесь.

Литовские службы белорусские грузовики уже не пропускают, разворачивают обратно. Контракты срываются, а это потери немалых денег. Да, ограничения не коснулись таких категорий товаров, как пищевые, медицинские, энергоносители, удобрения. Но это лишь малый процент от большинства транспортных цепочек. Все водители задаются вопросом: что делать дальше? Ситуация на польском направлении не лучше. Пункт пропуска «Козловичи». Свою очередь на въезд в Беларусь ожидают более 1 500 грузовиков, в большинстве с белорусскими и российскими номерами. Колея растянулась на десятки километров. Принять душ – что-то запредельное, а горячее питание – непозволительная роскошь.

Беларусь всегда сохраняла за собой статус своеобразного моста между Востоком и Западом. Логистический и экономический. Сейчас концепция рушится на глазах – вред обоюдный. У нас порядка 6 000 международных перевозчиков, и большинство из них работали с Европой. Взамен рассматривают вариант заказов на страны СНГ и Китай. Но европейские производители могут потерять больше, а это рынок ЕАЭС порядка 170 миллионов человек. Будут страдать производители товаров, которые мы закупаем в Европе. Как отразятся на Беларуси новые санкции? Читайте здесь.