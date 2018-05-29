Музейщики показали, как выглядит первая белорусская фотография 1858 года

Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».
Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».
Портреты жителей Минска могут рассказать о моде, образе жизни и увлечениях горожан XIX века куда красноречивее исторических заметок.
«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»
Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
История белорусской фотографии начинается с середины XIX века.
Первое фотоателье в Минске основано Антонием Прушинским в 1850 году.
А самая ранняя из известных белорусских фотографий – это фотопортрет матери Антония Прушинского, Розы Прушинской, который датируется 1858 годом.