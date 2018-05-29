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Музейщики показали, как выглядит первая белорусская фотография 1858 года

29 мая 2018 21:01
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Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».

Музейщики показали, как выглядит первая белорусская фотография 1858 года -1

Портреты жителей Минска могут рассказать о моде, образе жизни и увлечениях горожан XIX века куда красноречивее исторических заметок.

«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?

Музейщики показали, как выглядит первая белорусская фотография 1858 года -4

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
История белорусской фотографии начинается с середины XIX века.

Первое фотоателье в Минске основано Антонием Прушинским в 1850 году.

А самая ранняя из известных белорусских фотографий – это фотопортрет матери Антония Прушинского, Розы Прушинской, который датируется 1858 годом.  

Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века

# Фотография # Культура # Юлия Ковалева

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