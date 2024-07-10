Напоминает Московский Кремль! Показываем храм, который стал жемчужиной Славгородчины

Край с большой историей и голубой криницей, сырная долина и медовый рай. Славгород для туристов – что стрела Амура: побывав здесь однажды, вам захочется возвращаться вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY».

К 200-летию битвы, 28 сентября 1908-го, в Лесной был сооружен памятник в виде орла, стоящего на поверженном шведском знамени. А к 1912 году возвели мемориальную часовню. Был объявлен конкурс проектов. Победила оригинальная идея профессора архитектуры из Санкт-Петербурга Александра Гогена. Присмотритесь, а не напоминает ли вам храм-памятник Святых апостолов Петра и Павла Спасскую башню Московского Кремля? Настоящая духовная крепость!

Архимандрит Афанасий, ректор Минской духовной академии:

По мнению конкурсной комиссии, необходимо было, чтобы храм напоминал всем известное здание, но не копировал его. И необходимо было еще показать силу и мощь народа, который в сложной обстановке в начале XVIII века в очень долгой войне смог победить. Внутри храм также уникален, он крестообразен по форме за счет некоторых углов, таких печек. Старинные иконы не сохранились, но сам иконостас спроектирован тоже Гогеном. В отличие от других иконостасов, в храмах он не имеет растительного орнамента, потому что храм на крови. Поэтому было решено, чтобы он был белым, строгим и напоминал людям о необходимости мира.

Храм был закрыт еще до войны. Во время борьбы с религией сняли колокола и ограбили. В военные годы гитлеровцы превратили часовню в склад оружия и снайперскую огневую точку. В 50-е годы святыню восстановили и сделали музей. Но уже более 30 лет храм действующий. Его с любовью посещают верующие. Это жемчужина Славгородчины.