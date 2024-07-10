Место воинской славы! Почему Пётр I назвал битву при Лесной «Матерью Полтавской победы»?

Край с большой историей и голубой криницей, сырная долина и медовый рай. Славгород для туристов – что стрела Амура: побывав здесь однажды, вам захочется возвращаться вновь и вновь, рассказали в программе «Путевка BY». Место воинской славы. В начале XVIII века Россия вступила в борьбу со Швецией за возвращение Балтийского побережья. Ее союзниками в Северной войне стали Дания, Саксония, Речь Посполитая. Баталии на белорусской земле были неизбежны. Летом 1708 года по приказу шведского короля Карла XII из Риги в Могилев отправился 16-тысячный корпус генерала Левенгаупта с обозом боеприпасов и продовольствия. После соединения с основными силами регулярной шведской армии они должны были идти на Москву. Но 12-тысячный корволант Петра I разбил врагов и одержал блестящую победу. Легендарная битва при Лесной случилась 28 сентября 1708 года. На месте событий создали музей. Вспомним героев. Напоминает Московский Кремль! Показываем храм, который стал жемчужиной Славгородчины – подробности здесь.

Марина Сомова, научный сотрудник Леснянской библиотеки-музея:

В истории Северной войны это сражение считается одним из самых продолжительных. Оно длилось около 10 часов с переменным успехом. Бой был очень сложный, очень кровопролитный, солдаты даже не успевали перезаряжать свои ружья. Были большие потери, конечно. Со стороны русских было убитыми 1 111 и 2 856 у них было раненых. Шведы же здесь оставили убитыми и ранеными около 8 000 своих солдат. Когда шведы посчитали все свои потери, то они видели один выход – это бежать, что собственно и произошло. Под покровом ночи, под прикрытием огней, шведы бежали. На рассвете 29 сентября 1708 года русская армия обнаружила, что лагерь Левенгаупта пуст, что там находятся только раненые и убитые, тем самым русские одержали победу.