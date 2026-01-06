Написал текст – и в Минске пошёл снег! Певец Иван Дятлов с премьерой песни «Согреем зиму»

Начинаем новый год с премьеры очень теплой песни, чего нам действительно не хватает в эту снежную зиму.

Иван Дятлов, певец:

Песня как раз родилась в те декабрьские дни, когда еще снег не выпал, когда еще было мерзко, сыро на улице, темно и очень хотелось чего-то новогоднего. Хотелось согреться и зажечь.

Песня написалась буквально за один вечер. И в тот день, когда она выпускалась, пошел снег. И слова, и музыка родились за один вечер. Я думал, чего нам зимой не хватает? Тепла не хватает. Поэтому «Согреем зиму» родилось, а дальше все сложилось. И пошел снег.