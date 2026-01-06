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Написал текст – и в Минске пошёл снег! Певец Иван Дятлов с премьерой песни «Согреем зиму»

06 января 2026 07:41
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Начинаем новый год с премьеры очень теплой песни, чего нам действительно не хватает в эту снежную зиму.

Певец Иван Дятлов – гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:
О чем песня?

Написал текст – и в Минске пошёл снег! Певец Иван Дятлов с премьерой песни «Согреем зиму»-2

Иван Дятлов, певец:
Песня как раз родилась в те декабрьские дни, когда еще снег не выпал, когда еще было мерзко, сыро на улице, темно и очень хотелось чего-то новогоднего. Хотелось согреться и зажечь.

Песня написалась буквально за один вечер. И в тот день, когда она выпускалась, пошел снег. И слова, и музыка родились за один вечер. Я думал, чего нам зимой не хватает? Тепла не хватает. Поэтому «Согреем зиму» родилось, а дальше все сложилось. И пошел снег.

Премьера песни – в студии «Нового утра»! Смотрите видео.

# Интервью # Белорусские исполнители # Музыка # Иван Дятлов # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александра Каштанова

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