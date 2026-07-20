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Новости по тегу #Иван Дятлов

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов
20 июля 2026 09:33

Концерты «Славянского базара» взрывоопасные по количеству энергии – Иван Дятлов

Написал текст – и в Минске пошёл снег! Певец Иван Дятлов с премьерой песни «Согреем зиму»
06 января 2026 07:41

Написал текст – и в Минске пошёл снег! Певец Иван Дятлов с премьерой песни «Согреем зиму»

«Славянский базар» с детства был моей мечтой» – Иван Дятлов поделился впечатлениями от фестиваля
11 июля 2025 10:22

«Славянский базар» с детства был моей мечтой» – Иван Дятлов поделился впечатлениями от фестиваля

«Клип сняли за один день в Минске». Поговорили с певцом Иваном Дятловым о творчестве и новых песнях
13 октября 2023 12:27

«Клип сняли за один день в Минске». Поговорили с певцом Иваном Дятловым о творчестве и новых песнях