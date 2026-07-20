Новости по тегу #Иван Дятлов

«Мне кажется, что «Славянский базар» за 35 лет существования завоевал стратегию в музыкальном мире, что ребята начинают готовиться за несколько лет!»
«Песня написалась буквально за один вечер».
«Славянский базар» – это бренд, который известен по всей России, по всему зарубежью. Поэтому очень почетно каждому исполнителю стоять на любой из сцен фестиваля.
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