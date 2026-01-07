На смену снегопадам в Беларусь идут морозы
Непогода проверяет на прочность всю страну: от регионов до столицы. В Минске, как и на юго-востоке Беларуси, продолжают устранять последствия сильных снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развернулась масштабная работа по расчистке улиц и дворов. Коммунальные службы действуют в усиленном режиме: задействованы более 130 единиц техники и свыше 1 200 работников ЖКХ. Уборка идет круглосуточно, ночные смены выделены в отдельную стратегию. Когда трафик минимален, шансов навести порядок куда больше. Активно подключаются и горожане.
И в будни, и в праздники Евгений с соответствующей погоде фамилией Морозов занят в уборке и вывозе снега. За смену не менее 100 километров в пути. Эта зима сложнее предыдущей, долгожданный снег – радость для белорусов, но дополнительная нагрузка для тех, кто его убирает.
Евгений Морозов, водитель КУП «Мiнская спадчына»:
По сравнению с прошлым годом процентов на 200 сложнее. В 8 утра завелся и поехал сразу. На базе загрузился. И до 5 вечера туда-сюда катаешься. Вывожу снег, чтобы он не мешал ни прохожим, ни автомобилям.
Главное для коммунальных служб – обеспечить комфорт и безопасность на дорогах и тротуарах и не допустить коллапса. В стране задействованы почти 1 200 единиц техники и более 3,5 тысячи работников. Процесс в режиме нон-стоп – такое погодное испытание страна держит стойко. Белорусы оценили усилия коммунальных служб.
Неравнодушные минчане помогают коммунальщикам расчищать дороги и дворы.
Всегда оперативно убирают в Минске, даже ночью, вопросов к сотрудникам нет.
Все чисто! Все красиво, ходим, наслаждаемся праздником.
Когда сразу выпал снег, если говорить про окраины Минска, может, просто не справлялись, а вообще, я считаю, что качественно. Очень комфортно, вообще Минск очень сильно выделяется среди европейских городов.
Только в столице и только за одни сутки расходуют порядка 500 тонн соляной смеси. Для сравнения: столько же весит около 80 железнодорожных вагонов. Борьба с гололедом остается важной задачей в обеспечении безопасности дорожного движения.
Молодежь БРСМ помогает коммунальным службам Беларуси.
На смену снегопадам в Беларусь идут морозы. Синоптики прогнозируют, что в страну нагрянет волна арктического холода. И температура ночью может опуститься до -30 уже на следующей неделе. Экстренные и коммунальные службы находятся в готовности реагировать. Все для того, чтобы жизнь белорусов была комфортной, путь – безопасным, а настоящая зима так и осталась снежной сказкой без лишних хлопот.
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