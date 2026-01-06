Новополоцкий завод «Измеритель» запустил новое производство электронных устройств и систем управления

На предприятии «Измеритель» в Новополоцке запущено новое производство электронных устройств и систем управления. Инициатива реализована в рамках государственной программы «Один район – один проект», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создано 20 рабочих мест в конструкторском и технологическом отделах, а также на сборочном участке. Планируется выпуск 15 видов продукции, которые будут поставляться на ведущие машиностроительные предприятия Беларуси и России – среди них МТЗ, «Амкодор», МАЗ, тракторные заводы Петербурга и Брянска, а также КАМАЗ.

Виталий Смаргунов, директор ОАО «Измеритель»:

Мы будем поставлять туда специальные датчики и различные системы управления для комбайнов и для грузовых автомобилей. Производство, по большому счету, автоматизированное. Подразумевает под собой значительное увеличение производительности труда, увеличение объемов производства и, соответственно, увеличение выручки на предприятии.

Для нового цеха закуплено более 10 единиц современного оборудования, в модернизацию вложено почти три миллиона рублей. Отметим, по информации Минэкономики, инициатива Президента «Один район – один проект» реализуется во всех регионах страны: к началу декабря 2025 года завершено 112 проектов, создано более 5 000 рабочих мест. За последнее пятилетие всего реализовано свыше тысячи инвестпроектов.