Российский танкер «Маринера» задержан американскими военными в нейтральных водах Атлантического океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минтранса России, на борт судна высадились силы США, после чего связь с экипажем была потеряна. В Москве происходящее расценивают как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

Инцидент произошел около 3 часов дня по минскому времени. Сообщается, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года и следовало в полном соответствии с нормами международного морского права.

По информации МИД России, за танкером уже несколько дней следовал корабль береговой охраны США. При этом западные СМИ сообщают, что попыткам перехвата предшествовала операция продолжительностью более двух недель.

Для защиты судна Россия направила в район инцидента военные корабли. Американская сторона объясняет свои действия якобы нарушением санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Одновременно США сообщили о захвате в Карибском море еще одного танкера – «София», который, по их данным, не имел государственной принадлежности.