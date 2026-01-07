В Беларуси на развитие дорожной сети направят почти 19 млрд рублей

Пока в Европе снегопады парализуют движение транспорта, многие трассы завалены снегом и на их расчистку выходит лишь по сотне машин на регион, у нас ситуация под контролем, техника и люди работают без перебоев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, в Беларуси на трассах задействованы до 1200 единиц техники и сотни дорожных рабочих, которые круглосуточно убирают снег с магистралей и подъездов к населенным пунктам. И это показывает приоритеты страны: безопасность, удобство передвижения и стабильность для людей на первом месте.
На это направлена и новая государственная программа «Дороги Беларуси на 2026-2030 годы». Она предусматривает ремонт, строительство и реконструкцию около 25 тысяч километров дорог, что на 40 % больше, чем в прошлую пятилетку. Это один из крупнейших пакетов инвестиций в дорожную отрасль за всю историю страны. И вот какие цифры нам озвучили в Министерстве транспорта и коммуникаций.
Леонид Зенкевич, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
На реализацию мероприятий госпрограммы планируется направить почти 19 миллиардов рублей, львиную долю из которых составляют средства республиканского бюджета, это почти 17 миллиардов рублей, а также средства местных бюджетов, 2 миллиарда рублей. В прошлой пятилетке порядка 12 миллиардов было выделено.
Важно, что программа охватывает не только крупные трассы, но и местные дороги. Планируют обновить около 15 тысяч километров, связывающих районные центры, заменив гравийное покрытие на асфальт или цементобетон.
Также не обойдут стороной и востребованные участки республиканских трасс из Минска, которые соединяют регионы. Параллельно займутся мостами. Планируют обновить около полутысячи сооружений по всей стране, что улучшит безопасность и мобильность для людей и бизнеса.
Стоит сказать, что особое внимание уделено сельской местности и агрогородкам. Как отметил Президент Беларуси, «дороги между районными центрами и агрогородками должны быть приведены в порядок, чтобы люди получали удобную связь со всем миром и внутри страны».
Белорусские дороги давно стали брендом нашей страны и неотъемлемой частью международных транспортных коридоров, которые обеспечивают бесперебойное движение грузов между странами, что напрямую влияет на мировую экономику.
Кстати, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Беларуси составляет более 86 тысяч километров. И такой масштабный подход к обновлению сети напрямую влияет на жизнь каждого человека и повышает уровень комфорта.