В Беларуси на развитие дорожной сети направят почти 19 млрд рублей

Пока в Европе снегопады парализуют движение транспорта, многие трассы завалены снегом и на их расчистку выходит лишь по сотне машин на регион, у нас ситуация под контролем, техника и люди работают без перебоев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в Беларуси на трассах задействованы до 1200 единиц техники и сотни дорожных рабочих, которые круглосуточно убирают снег с магистралей и подъездов к населенным пунктам. И это показывает приоритеты страны: безопасность, удобство передвижения и стабильность для людей на первом месте.

На это направлена и новая государственная программа «Дороги Беларуси на 2026-2030 годы». Она предусматривает ремонт, строительство и реконструкцию около 25 тысяч километров дорог, что на 40 % больше, чем в прошлую пятилетку. Это один из крупнейших пакетов инвестиций в дорожную отрасль за всю историю страны. И вот какие цифры нам озвучили в Министерстве транспорта и коммуникаций.