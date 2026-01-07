Жертвами морозов, снегопадов и наводнений в Европе стали 6 человек

В Европе природный коллапс. Жертвами экстремальных морозов, снегопадов и наводнений уже стали минимум шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода парализовала транспортные артерии, вызвала массовые отмены рейсов и остановку железнодорожного сообщения.

Так, во Франции четыре человека погибли в ДТП на обледеневших дорогах.

В боснийском Сараево под тяжестью 40-сантиметрового снега рухнуло дерево, что привело к гибели женщины. Критическая ситуация сложилась в авиации. В амстердамском хабе Схипхол было отменено около 600 рейсов.

Железнодорожное сообщение в Нидерландах и Великобритании серьезно нарушено из-за замерзших стрелок и сбоев сигнализации. На юге Европы другая беда – непрекращающиеся дожди и как следствие паводки. В Риме вышедший из берегов Тибр затопил улицы, власти закрыли набережные и парки.

На севере Шотландии, где ожидается до 15 сантиметров снега, помощь населению будут оказывать военные. Стихия привела к закрытию школ, некоторых станций метро в Глазго и отмене массовых мероприятий.