Минск вошёл в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни

Учитывались различные показатели: цены на продукты питания, аренду жилья, услуги ресторанов. Сравнили и общую покупательную способность населения. Потребительские расходы белорусов за 30 лет значительно изменились. Если раньше больше 60 % от зарплаты уходило на продукты питания, то сейчас это менее 40. По данным Белстата, жители нашей страны в разы больше стали покупать мяса, рыбы и фруктов.

Согласно международным рейтингам, белорусская столица занимает позицию одного из самых бюджетных, но при этом комфортных мест для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Тарасюк, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:

Те ресурсы, которые у них высвободились, они направляют на приобретение непродовольственной группы товаров, а также на получение услуг. Сегодня каждая белорусская семья оснащена бытовой техникой, что значительно улучшает их быт.

Автомобили уже давно не являются роскошью для наших граждан. Количество автомобилей у физических лиц за последние 30 лет выросло в 4 раза и превысило 3 миллиона. И сегодня каждый третий имеет личный автомобиль, а 30 лет назад только каждый 12-й.

Увеличивается заработная плата, пенсии, социальные выплаты. За последние 30 лет уровень доходов населения нашей страны вырос в 12 раз. Беларусь входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. Каждый третий гражданин нашей страны имеет высшее образование. Уровень безработицы продолжает снижаться. А с ним и число малообеспеченных семей.