Минчане стали чаще выбирать активный отдых

Снег, который добавил работы коммунальным службам, для многих белорусов стал дополнительным источником радости и поводом вдоволь насладиться зимними забавами. Нужно сказать, что минчане все чаще выбирают активный отдых и проводят время на свежем воздухе целыми семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покататься на лыжах можно практически в каждом районе столицы. В этом сезоне обновили и популярную трассу в Веснянке, ее расширили, увеличили протяженность почти до 3 километров и оборудовали участки с искусственным снегом, чтобы покрытие оставалось надежным, даже при перепадах температуры.

Наталья Гайсина, главный специалист по вопросам спорта и туризма администрации Центрального района Минска:

Трасса оснащена современным световым оборудованием, что позволяет заниматься в темное время суток. Также трасса полностью готова для проведения различных соревнований.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Знаем, что жители города соскучились по зимним видам спорта. Мы здесь сделали лыжню как и для любителей, так и для профессионалов, чтобы друг другу никто не препятствовал.

Кроме того, в Минске создано около 30 катков и почти столько же хоккейных коробок. Они открыты на базе столичных школ и гимназий.

Мы сюда недавно переехали. Хожу я в другую школу, тут мы в этом году в первый раз играем. Классно, можно посмотреть в окно, когда играют, спуститься сыграть.