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«Напела» на 6 млн. Судебные приставы России взыщут с Агурбаш деньги по выигранному Белкоопсоюзом делу

27 декабря 2021 17:25
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Федеральная служба судебных приставов России намерена взыскать с певицы Анжелики Агурбаш порядка 6 миллионов российских рублей. Судебное решение поступило от Экономического суда Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Напела» на 6 млн. Судебные приставы России взыщут с Агурбаш деньги по выигранному Белкоопсоюзом делу-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
В июне Агурбаш проиграла суд Белкоопсоюзу, по которому обязана вернуть организации 40 меховых изделий на сумму 83 тысячи долларов США, которые взяла на реализацию еще в 2018 году. 

Просьба о выдаче Анжелики Агурбаш направлена в Генпрокуратуру России – читайте здесь.

«Напела» на 6 млн. Судебные приставы России взыщут с Агурбаш деньги по выигранному Белкоопсоюзом делу-4

Юлия Алексеюк:
Видимо, после событий августа 2020 года певица решила, что начнется массовая дележка государственной собственности, а про нее и шубы никто не вспомнит. Однако просчиталась, все придется вернуть. И с процентами.

# Судебная система Беларуси # общество # Анжелика Агурбаш # Фотофакт

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