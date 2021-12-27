«Напела» на 6 млн. Судебные приставы России взыщут с Агурбаш деньги по выигранному Белкоопсоюзом делу

Федеральная служба судебных приставов России намерена взыскать с певицы Анжелики Агурбаш порядка 6 миллионов российских рублей. Судебное решение поступило от Экономического суда Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Федеральная служба судебных приставов России намерена взыскать с певицы Анжелики Агурбаш порядка 6 миллионов российских рублей. Судебное решение поступило от Экономического суда Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
В июне Агурбаш проиграла суд Белкоопсоюзу, по которому обязана вернуть организации 40 меховых изделий на сумму 83 тысячи долларов США, которые взяла на реализацию еще в 2018 году.
Просьба о выдаче Анжелики Агурбаш направлена в Генпрокуратуру России – читайте здесь.
Юлия Алексеюк:
Видимо, после событий августа 2020 года певица решила, что начнется массовая дележка государственной собственности, а про нее и шубы никто не вспомнит. Однако просчиталась, все придется вернуть. И с процентами.