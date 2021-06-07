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Белкоопсоюз подал в суд на Анжелику Агурбаш. Предприятие требует вернуть шубы

07 июня 2021 10:03
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Новости Беларуси. Белкоопсоюз подал в суд на Анжелику Агурбаш. Предприятие требует вернуть меховые шубы, которые были переданы ей для реализации несколько лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белкоопсоюз подал в суд на Анжелику Агурбаш. Предприятие требует вернуть шубы-1

В 2018 году стороны заключили договор, по которому Агурбаш обязалась организовать несколько сделок, однако денег белорусское предприятие так и не дождалось. Согласно договору, нереализованный товар индивидуальный предприниматель должна была вернуть до июня.

Спор с Агурбаш представители Белкоопсоюза пытались решить путем переговоров, но не получилось. Сейчас компания намерена вернуть товар через суд. Иск об истребовании имущества на сумму более 6 миллионов российских рублей 7 июня начал рассматривать экономический суд Минска. На заседание ответчица не явилась.

# Судебная система Беларуси # общество # Анжелика Агурбаш # Фотофакт

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