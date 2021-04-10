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Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг

10 апреля 2021 19:16
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Новости Беларуси. Праздник спорта и патриотизма. В Минске 10 апреля определился победитель 14-го турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», где на льду сошлись команды Президента и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-1

Победил, конечно же сильнейший. Понятно, что не без мощной поддержки трибун. На них было и немало участников автопробегов, проходящих под девизом «За единую Беларусь!»

Об эмоциях болельщиков и ярком хоккее – наши корреспонденты.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-4

Андрей Мельников с дочкой не изменяют традиции – каждую субботу участвуют в автопробеге «За единую Беларусь!» Это 20-й по счету для них марафон. Но, главное, говорят, – все-таки не количество, а качество.

«Это уже огромная гражданская автосемья, и она постоянно пополняется». Пробег «За единую Беларусь!» вновь сплотил патриотов

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-7

Автовстречи когда-то объединили несколько десятков человек – теперь сотни. Супруги Шестаковы приехали впервые, а вот Татьяна Ковалевская не пропустила ни одного марафона. И это не просто общение единомышленников. Через призму автопробегов они хотят еще раз всем рассказать о ней – о Беларуси. Они уже исколесили регионы. Вместе с детьми посетили знаковые памятные места, побывали на предприятиях.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-10

Татьяна Ковалевская:
Я очень удивлена масштабами таких больших заводов, что они производят. Мы должны ценить то, что мы сейчас имеем.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-13

На этот раз маршрут автопробега со спортивным уклоном. Колонна взяла курс на «Олимпик Арену». А тем временем возле самого объекта уже было многолюдно: на кону вторая игра финальной серии любительского турнира по хоккею. Для кого-то это уже традиционный уик-энд, а кто-то решил вот так провести выходной променад. Все-таки здоровый дух – в здоровом теле.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-16

Ждем только хороших эмоций, положительных.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-19

Мы выбрали самое лучшее.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-22

Накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены». Трибуны ликовали. Здесь каждый болельщик стал шестым полевым игроком. Лед едва ли не таял от жарких эмоций и тех, и других. В финале – команды Президента Беларуси и Брестской области. Предыдущая игра уже показала, что соперники сильные и не намерены уступать друг другу. Чтобы добраться до финала, они преодолели долгий путь и теперь каждый хотел стать обладателем великолепного золотого кубка.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-25

Понятное дело, что команда главы государства титулованная, но соперник достался тоже зубастый. Именно брестчане открыли счет шайбам, и после завершения первого периода дружины уходили на перерыв со счетом 2:0 в пользу гостей.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-28

Но и в отсутствии игроков на льду праздник спорта продолжался. Разгоряченных зрителей развлекали аниматоры, танцоры, а кто изрядно выдохся на трибунах, мог восполнить силы гастрономическими изысками от белорусских кулинаров и здесь приобрести памятные сувениры. И сразу на игру.

После перерыва хозяева площадки активизировались и начали мощный, атакующий хоккей. В течение 10 минут счет на табло изменился и стал 3:2 в их пользу. После шайбы посыпались как горох.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-31

Ярослав Чуприс, нападающий команды Президента:
Даже в любительском хоккее финал это финал. Неважно, какого это уровня чемпионат, финал есть финал, все хотят выиграть. Болельщики всегда есть болельщики. Это шестой игрок. Тренер это всегда тренер, мотиватор. А команда Президента это команда Президента, которая играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг.

Итог встречи – 12:4. Команда Президента выиграла турнир и стала обладателем почетного трофея.

Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг-34

14-й республиканский турнир уже в истории. Его яркие моменты заняли достойное место фотоленте на сайте Президента. Еще одно доказательство того, что белорусы вместе строят свою страну и свое будущее.

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# Хоккей Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Ковалевская # Ярослав Чуприс # Фотофакт

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