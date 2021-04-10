Нападающий дружины Президента: команда играет всегда только на победу и хочет радовать своих болельщиков и всех вокруг

Новости Беларуси. Праздник спорта и патриотизма. В Минске 10 апреля определился победитель 14-го турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», где на льду сошлись команды Президента и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победил, конечно же сильнейший. Понятно, что не без мощной поддержки трибун. На них было и немало участников автопробегов, проходящих под девизом «За единую Беларусь!» Об эмоциях болельщиков и ярком хоккее – наши корреспонденты.

Андрей Мельников с дочкой не изменяют традиции – каждую субботу участвуют в автопробеге «За единую Беларусь!» Это 20-й по счету для них марафон. Но, главное, говорят, – все-таки не количество, а качество. «Это уже огромная гражданская автосемья, и она постоянно пополняется». Пробег «За единую Беларусь!» вновь сплотил патриотов

Автовстречи когда-то объединили несколько десятков человек – теперь сотни. Супруги Шестаковы приехали впервые, а вот Татьяна Ковалевская не пропустила ни одного марафона. И это не просто общение единомышленников. Через призму автопробегов они хотят еще раз всем рассказать о ней – о Беларуси. Они уже исколесили регионы. Вместе с детьми посетили знаковые памятные места, побывали на предприятиях.

Татьяна Ковалевская:

Я очень удивлена масштабами таких больших заводов, что они производят. Мы должны ценить то, что мы сейчас имеем.

На этот раз маршрут автопробега со спортивным уклоном. Колонна взяла курс на «Олимпик Арену». А тем временем возле самого объекта уже было многолюдно: на кону вторая игра финальной серии любительского турнира по хоккею. Для кого-то это уже традиционный уик-энд, а кто-то решил вот так провести выходной променад. Все-таки здоровый дух – в здоровом теле.

Ждем только хороших эмоций, положительных.

Мы выбрали самое лучшее.

Накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены». Трибуны ликовали. Здесь каждый болельщик стал шестым полевым игроком. Лед едва ли не таял от жарких эмоций и тех, и других. В финале – команды Президента Беларуси и Брестской области. Предыдущая игра уже показала, что соперники сильные и не намерены уступать друг другу. Чтобы добраться до финала, они преодолели долгий путь и теперь каждый хотел стать обладателем великолепного золотого кубка.

Понятное дело, что команда главы государства титулованная, но соперник достался тоже зубастый. Именно брестчане открыли счет шайбам, и после завершения первого периода дружины уходили на перерыв со счетом 2:0 в пользу гостей.

Но и в отсутствии игроков на льду праздник спорта продолжался. Разгоряченных зрителей развлекали аниматоры, танцоры, а кто изрядно выдохся на трибунах, мог восполнить силы гастрономическими изысками от белорусских кулинаров и здесь приобрести памятные сувениры. И сразу на игру. После перерыва хозяева площадки активизировались и начали мощный, атакующий хоккей. В течение 10 минут счет на табло изменился и стал 3:2 в их пользу. После шайбы посыпались как горох.