«Это уже огромная гражданская автосемья, и она постоянно пополняется». Пробег «За единую Беларусь!» вновь сплотил патриотов

Новости Беларуси. Под девизом «За единую Беларусь!» По традиции выходного дня в Минске прошел автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За плечами его участников – сотни километров пути под государственным флагом и с идеей сохранить мир, стабильность и передать все это молодому поколению белорусов.

С каждым марафоном единомышленников становится больше: собираются семьями, с друзьями и даже трудовыми коллективами не только из столицы, но и других городов.

Например, семья Трестьян приехала из Гомельской области.

Мало кого знаем, но при этом кажется, что мы все родные и близкие – единство.

Семья, целостность семьи. Самое главное сейчас – детям прививать патриотизм.

Мы первый раз. Первый раз, друзья позвали. Все время мы следили за этими автопробегами. Решили принять участие с мужем.

Мы должны знать свою историю, никого не бояться. Должны гордиться своей страной, своей республикой, она у нас самая красивая и самая замечательная.

Это уже огромная гражданская автосемья, и она постоянно пополняется.