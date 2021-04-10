«Это уже огромная гражданская автосемья, и она постоянно пополняется». Пробег «За единую Беларусь!» вновь сплотил патриотов
Новости Беларуси. Под девизом «За единую Беларусь!» По традиции выходного дня в Минске прошел автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За плечами его участников – сотни километров пути под государственным флагом и с идеей сохранить мир, стабильность и передать все это молодому поколению белорусов.
С каждым марафоном единомышленников становится больше: собираются семьями, с друзьями и даже трудовыми коллективами не только из столицы, но и других городов.
Например, семья Трестьян приехала из Гомельской области.
Мало кого знаем, но при этом кажется, что мы все родные и близкие – единство.
Семья, целостность семьи. Самое главное сейчас – детям прививать патриотизм.
Мы первый раз. Первый раз, друзья позвали. Все время мы следили за этими автопробегами. Решили принять участие с мужем.
Мы должны знать свою историю, никого не бояться. Должны гордиться своей страной, своей республикой, она у нас самая красивая и самая замечательная.
Это уже огромная гражданская автосемья, и она постоянно пополняется.
Весна, красота, солнце, а главное, мы вместе.
Болельщик на матче финальной серии любительского турнира по хоккею: «Получаем очень большой заряд энергии, позитива»
На этот раз маршрут автопробега со спортивным уклоном. Колонна взяла курс на «Олимпик Арену», где сегодня поддержка весьма кстати. Здесь проходит вторая игра финальной серии любительского турнира по хоккею.