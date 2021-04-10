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«У нас всегда позитив, всегда огонь, добро». Почему белорусы решили провести субботу на турнире по хоккею?

10 апреля 2021 18:44
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Новости Беларуси. Праздник спорта и патриотизма. В Минске 10 апреля определился победитель 14-го турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», где на льду сошлись команды Президента и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас всегда позитив, всегда огонь, добро». Почему белорусы решили провести субботу на турнире по хоккею?-1

Игра получилась профессиональная и незабываемая. Каждую субботу с завидным постоянством семья Мискевичей посещала хоккейные матчи, хотя спортсменов в ней и нет. Мама – педагог-дефектолог, папа – обычный служащий, однако детей воспитывают в спортивном духе: именно через такие мероприятия закаляется воля к победе.

«У нас всегда позитив, всегда огонь, добро». Почему белорусы решили провести субботу на турнире по хоккею?-4

Очень нам нравится здесь проводить субботу. И вот этот вот спортивный дух просто заводит, поэтому мы все здесь вместе.

«У нас всегда позитив, всегда огонь, добро». Почему белорусы решили провести субботу на турнире по хоккею?-7

Такие мероприятия очень важны для воспитания и молодежи, и нас в том числе, как для сплочения семьи и со всей страны также, если в масштабах больших брать.

«У нас всегда позитив, всегда огонь, добро». Почему белорусы решили провести субботу на турнире по хоккею?-10

Понравилась игра, забитые шайбы все, и приятные впечатления в целом.

«У нас всегда позитив, всегда огонь, добро». Почему белорусы решили провести субботу на турнире по хоккею?-13

Впечатления классные, эмоции зашкаливают.

«У нас всегда позитив, всегда огонь, добро». Почему белорусы решили провести субботу на турнире по хоккею?-16

Мы от команд получаем эмоции, друг от друга, у нас всегда позитив, всегда огонь, добро.

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# Хоккей Беларуси # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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