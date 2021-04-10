«У нас всегда позитив, всегда огонь, добро». Почему белорусы решили провести субботу на турнире по хоккею?

Новости Беларуси. Праздник спорта и патриотизма. В Минске 10 апреля определился победитель 14-го турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Накал страстей чувствовался буквально в каждом сантиметре «Олимпик Арены», где на льду сошлись команды Президента и Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игра получилась профессиональная и незабываемая. Каждую субботу с завидным постоянством семья Мискевичей посещала хоккейные матчи, хотя спортсменов в ней и нет. Мама – педагог-дефектолог, папа – обычный служащий, однако детей воспитывают в спортивном духе: именно через такие мероприятия закаляется воля к победе.

Очень нам нравится здесь проводить субботу. И вот этот вот спортивный дух просто заводит, поэтому мы все здесь вместе.

Такие мероприятия очень важны для воспитания и молодежи, и нас в том числе, как для сплочения семьи и со всей страны также, если в масштабах больших брать.

Понравилась игра, забитые шайбы все, и приятные впечатления в целом.