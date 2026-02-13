В Нигере готовятся к возможному конфликту с Францией

Глава военного штаба президента Нигерии Абдурахмане Чиани Амаду Ибро объявил о начале войны с Францией. По его словам, принятый в декабре указ о всеобщей мобилизацией был подготовкой к этому шагу. Об этом пишет РИА Новости.

После атаки на аэропорт Ниамея 29 января Чиани обвинил Францию, а также Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке злоумышленников и пригрозил возмездием.

Выступая перед молодежью, он заявил: «Мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией».

Генштаб Франции отверг обвинения, заявив, что никакого вмешательства в дела Нигера не планировалось.

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