Прямой эфир

В Нигере готовятся к возможному конфликту с Францией

13 февраля 2026 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Нигере готовятся к возможному конфликту с Францией-0

Глава военного штаба президента Нигерии Абдурахмане Чиани Амаду Ибро объявил о начале войны с Францией. По его словам, принятый в декабре указ о всеобщей мобилизацией был подготовкой к этому шагу. Об этом пишет РИА Новости.

После атаки на аэропорт Ниамея 29 января Чиани обвинил Францию, а также Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке злоумышленников и пригрозил возмездием.

Выступая перед молодежью, он заявил: «Мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией».

Генштаб Франции отверг обвинения, заявив, что никакого вмешательства в дела Нигера не планировалось.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ЧП в США – на заводе в Нью-Джерси прогремел сильный взрыв
13 февраля 2026 07:45

ЧП в США – на заводе в Нью-Джерси прогремел сильный взрыв

Против милитаризации – в Вене прошла акция протеста
13 февраля 2026 07:44

Против милитаризации – в Вене прошла акция протеста

В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения
13 февраля 2026 07:22

В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения