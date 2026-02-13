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Как избавиться от купероза? Врач-косметолог рассказала об эффективных методах

13 февраля 2026 09:24
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Как избавиться от купероза? Врач-косметолог рассказала об эффективных методах-1

Виктория Таранова, врач-косметолог медицинского центра «LABRIZ»:
Купероз – это состояние, при котором расширяются мелкие капилляры лица с образованием сосудистых звездочек. Почему же это происходит? Купероз – это достаточно часто встречаемая эстетическая проблема у многих людей, которая затрагивает как мужчин, так и женщин. Причиной такого состояния могут быть механические травмы. Часто купероз проявляется на крыльях носа, от трения, использования носовых платков. Также причиной является изменение в мелких сосудах лица. Когда мы видим на лице мелкие сосудистые звездочки и капилляры, но они сопровождаются с жаром в центральной части лица, лоб, нос, подбородок, стоит насторожиться, это может быть признаком дерматологического заболевания – розацеа. И в данном случае обязательно следует обратиться к дерматологу. 

Стопроцентного метода по профилактике данного состояния не существует. Однако я могу вам дать следующие рекомендации, чтобы избежать его. Старайтесь бережно очищать вашу кожу без использования агрессивных средств. Также ее нужно увлажнять. Обязательно используйте фотозащитные средства, которые помогут сберечь вашу кожу от неблагоприятных факторов, а также крема с витаминами С, К, рутином. Это позволяет укреплять кожу, визуально она становится более плотной и при этом сосуды не просвечиваются. 

Избавиться от купероза возможно, однако стопроцентного метода навсегда избавиться от данного эстетического состояния не существует. С данным состоянием помогают бороться лазерные технологии и IPL-технологии. Удаление зависит от того, какой калибр сосуда и какой цвет сосуда. Фототерапия позволяет нежно и бережно обрабатывать сразу большие поверхности с сосудистыми звездочками. 

Поскольку данное состояние индивидуальное, количество процедур смотрит доктор, один или два раза. Результат удаления сосудов мы можем увидеть уже в процессе окончания процедуры либо в ближайшие 7 дней. В некоторых случаях при крупном калибре сосудов требуется повторение данной процедуры. Купероз – это эстетическая проблема, с которой современная косметология научилась справляться. 

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