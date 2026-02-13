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ИКИ РАН: На Солнце появился огромный смайлик, обращенный к Земле

13 февраля 2026 08:14
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ИКИ РАН: На Солнце появился огромный смайлик, обращенный к Земле-0

Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце сформировались крупные активные области – протуберанцы, создающие образ смайлика.

Две области, которые каждая в десятки раз больше Земли, похожи на глаза, а протуберанец длиной около полумиллиона километров образует «улыбку».

«Огромный смайлик размером 1,5 млн км представляет собой сейчас Солнце», – написали в Telegram-канале.

По мнению специалистов, Звезда сейчас как будто смотрит на Землю, в то время как Венера, Меркурий и Марс расположены на противоположной стороне.

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Фото: официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

# калейдоскоп

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