Литовцы получили зимние счета – 500-700 евро за отопление квартиры

В Литве из-за морозов и отмены льготного НДС резко возросли январские счета за отопление. Об этом пишет БЕЛТА.

Так, например, пенсионерке из Тракайского района пришла квитанция на 526 евро, в то время как ее соседи, проживающие в трехкомнатной квартире, получили около 700 евро.

В качестве причины называются сильные холода, рост цен на топливо, увеличение налогов и старые, нереновированные дома.

Представители властей отмечают, что только масштабная реновация может снизить расходы.

Министр окружающей Кастис Журомскас среды признал, что стране требуется около 25 миллиардов евро на ремонт 35 тысяч домов, но у государства другие приоритеты.



Также премьер-министр Литвы Инга Ругинене добавила, что никто не ожидал такой суровой зимы.

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