​Беларусь планирует подготовить своего космонавта. Создана комиссия по подбору человека

Передовая оптика и микросхемы, союзные проекты Беларуси и России и наш человек на орбите. Космическая отрасль Беларуси за последние 10 лет не просто выросла, но и обзавелась собственными амбициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь не одна на пути покорения небесных вершин. Кроме союзного сотрудничества, в космическом пространстве мы держимся и восточного вектора. 15 января 2016 года с космодрома Сичан запущен первый белорусский спутник связи. А в 2018-м китайские коллеги помогли вывести на орбиту научно-образовательный наноспутник БГУ. Теперь космическая отрасль серьезно задумывается над тем, чтобы представлять страну не только технически, но и физически. В скором будущем мечта «белорусы в космосе» может приблизиться к реальности.