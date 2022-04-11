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​Беларусь планирует подготовить своего космонавта. Создана комиссия по подбору человека

11 апреля 2022 16:49
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Передовая оптика и микросхемы, союзные проекты Беларуси и России и наш человек на орбите. Космическая отрасль Беларуси за последние 10 лет не просто выросла, но и обзавелась собственными амбициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Беларусь планирует подготовить своего космонавта. Создана комиссия по подбору человека-1

Беларусь не одна на пути покорения небесных вершин. Кроме союзного сотрудничества, в космическом пространстве мы держимся и восточного вектора. 15 января 2016 года с космодрома Сичан запущен первый белорусский спутник связи. А в 2018-м китайские коллеги помогли вывести на орбиту научно-образовательный наноспутник БГУ. Теперь космическая отрасль серьезно задумывается над тем, чтобы представлять страну не только технически, но и физически. В скором будущем мечта «белорусы в космосе» может приблизиться к реальности.

​Беларусь планирует подготовить своего космонавта. Создана комиссия по подбору человека-4

Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси: 
Мы хотим, чтобы белорусский человек, белорусский космонавт состоялся и полетел. Я думаю, и этот вопрос будет. Сейчас задача соглашений подписана, мы обменялись мнениями, четко разрабатывается программа, создана межведомственная комиссия по подбору физически человека, проводятся консультации, какие эксперименты он может провести. Человек 20 направим в центр подготовки космонавтов, а там они уже своей комиссией будут смотреть, кто и психологически, и по здоровью, и по своим знаниям готов полететь.

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# Космос # общество # Петр Витязь # Ксения Худолей # Фотофакт

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