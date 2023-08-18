Намолот свыше 1,5 млн тонн. 5% от площади зерновых осталось убрать в Минской области
Новости Беларуси. Минская область внесла самый большой вклад в общереспубликанский каравай. К 18 августа столичный регион отправил в закрома более 1,5 миллиона тонн нового урожая зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И даже обогнал юг страны. Страда близится к финалу. Так, в Солигорском районе завершить работы по уборке зерна планируют в течение двух-трех дней.
Как в эти жаркие дни работается в полях – увидела Екатерина Ковальчук.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Солигорские аграрии работают на последних гектарах. Активно помогают друг другу. Параллельно жатве идет подготовка почвы под сев озимого рапса. Все согласно нормам.
Как только наступает рассвет и спадает роса, все шесть краснодворских экипажей берутся за дело. Комбайнеры, как никто другой, понимают ценность каждой минуты. Пока погода позволяет, нужно поднажать. По зерновым осталась самая малость – менее 5 %.
Юрий Шарай, агроном сельхозпредприятия «Краснодворцы»:
В этом году у нас к уборке зерновых было 1 700 гектаров, большая часть уже убрана, завершаем. По отношению к прошлому году погодные условия на уборку пришлись более или менее удачные. Не заливает, дает убрать зерно.
Подробности в видео.