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Намолот свыше 1,5 млн тонн. 5% от площади зерновых осталось убрать в Минской области

18 августа 2023 13:51
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Новости Беларуси. Минская область внесла самый большой вклад в общереспубликанский каравай. К 18 августа столичный регион отправил в закрома более 1,5 миллиона тонн нового урожая зерновых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И даже обогнал юг страны. Страда близится к финалу. Так, в Солигорском районе завершить работы по уборке зерна планируют в течение двух-трех дней.

Как в эти жаркие дни работается в полях – увидела Екатерина Ковальчук.

Намолот свыше 1,5 млн тонн. 5% от площади зерновых осталось убрать в Минской области-1

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Солигорские аграрии работают на последних гектарах. Активно помогают друг другу. Параллельно жатве идет подготовка почвы под сев озимого рапса. Все согласно нормам.

Как только наступает рассвет и спадает роса, все шесть краснодворских экипажей берутся за дело. Комбайнеры, как никто другой, понимают ценность каждой минуты. Пока погода позволяет, нужно поднажать. По зерновым осталась самая малость – менее 5 %.

Намолот свыше 1,5 млн тонн. 5% от площади зерновых осталось убрать в Минской области-4

Юрий Шарай, агроном сельхозпредприятия «Краснодворцы»:
В этом году у нас к уборке зерновых было 1 700 гектаров, большая часть уже убрана, завершаем. По отношению к прошлому году погодные условия на уборку пришлись более или менее удачные. Не заливает, дает убрать зерно.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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