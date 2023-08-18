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В «Каменном Логе» возросло количество грузовиков – ГПК

18 августа 2023 12:10
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Новости Беларуси. Существенные очереди транспорта сохраняются на въезд в страны Евросоюза. После официального закрытия литовской стороной двух погранпереходов заметно возросло количество грузовиков в «Каменном Логе» – и без того самом загруженном пункте пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Каменном Логе» возросло количество грузовиков – ГПК-1

По информации Госпогранкомитета Беларуси, на 12 часов дня оформления здесь ожидают 270 фур. Еще 90 стоят в «Беняконях». В связи с решением о закрытии двух пунктов, которое принято в одностороннем порядке Вильнюсом, белорусские контрольные службы усилили смены в оставшихся переходах на границе с Литвой. Беларусь всегда стремилась к добрососедским отношениям, в том числе с народами Польши, Литвы и Латвии. Но понять логику и мотивы поведения руководства этих стран уже совсем сложно. Ведь раскручивая маховик эскалации, добиться геополитических преимуществ невозможно.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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