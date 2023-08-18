Лукашенко направил приветствие участникам II Международного антифашистского конгресса

Новости Беларуси. Пришло время, когда всем людям доброй воли нужно объединиться, чтобы единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны. Об этом говорится в приветствии Александра Лукашенко участникам II Международного антифашистского конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На наших глазах Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, пытаясь сохранить мировую гегемонию и затормозить развитие стран, которых они считают своими конкурентами, разрушают систему глобальной безопасности, тиражируют цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах, грубо вмешиваясь в дела независимых государств. Ими переписывается история Второй мировой войны, а на уровне европейских структур принимаются резолюции и постановления, которые оправдывают нацистских военных преступников и перекладывают на СССР вину за развязывание этой войны, ставшей самой кровавой бойней в жизни человечества.

Плоды этой политики мы видим сегодня в Украине, где установлен жесткий, человеконенавистнический профашистский режим, развязавший в стране гражданскую войну и готовый воевать за интересы США до последнего украинца. Наш народ, потерявший каждого третьего в годы Великой Отечественной войны, хорошо знает, что такое война, поэтому мы всегда выступаем за мир, равноправие и диалог народов. И сегодня все белорусы вместе с участниками второго антифашистского конгресса решительно говорят: «Нет войне! Нет фашизму и неоколониализму!».