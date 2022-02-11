Лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле

Новости Беларуси. Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле. 11 февраля из Минска туда вылетел Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле. 11 февраля из Минска туда вылетел Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На его борту лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты – всего 20 позиций. Среди них одноразовые комбинезоны и бахилы, маски, шапочки, ряд лекарственных препаратов. Общую координацию гуманитарной миссии осуществляло МЧС Беларуси.