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Лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле

11 февраля 2022 11:00
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Новости Беларуси. Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле. 11 февраля из Минска туда вылетел Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле-1

На его борту лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты – всего 20 позиций. Среди них одноразовые комбинезоны и бахилы, маски, шапочки, ряд лекарственных препаратов. Общую координацию гуманитарной миссии осуществляло МЧС Беларуси.

# Беларусь-Венесуэла # общество # Фотофакт

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