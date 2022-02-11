Отказали задние лапы, но после двух занятий в бассейне пёс начал ходить. В этом центре реабилитируют животных

В наше время никого не удивить условиями, которые создаются для животных: рестораны, салоны красоты, фитнес-центры. Реабилитация – еще одно направление, набирающее популярность среди владельцев четвероногих.

Андрей Хартанович, основатель реабилитационного центра для животных:

Наш центр занимается реабилитацией домашних животных после ортопедических травм – это переломы могут быть либо неврологические операции на позвоночнике.

Водные сеансы, массаж и даже беговая дорожка – широкий спектр услуг и все по-настоящему. После плавания в бассейне собак ополаскивают и тщательно сушат, чтобы быстро привести шерсть в порядок. Помогают встать на лапы не только собакам, но и кошкам. Александр Хартанович:

У нас много разных процедур. Физиопроцедуры – это магнит, лазерная терапия, дарсонвализация, занятия на фитболах. Все работает в комплексе. В принципе, очень похоже на реабилитацию людей. Котики тоже приходят, но их меньшинство.

Чем большего размера ваш питомец, тем дольше длятся его процедуры по восстановлению. Когда дело касается профилактики и лечения животных, полагаться можно только на чуткость хозяина и опыт специалистов.

Познакомьтесь, ее зовут Текила. После тяжелой операции по удалению опухоли у собаки появились осложнения – отказали задние лапы.

Дарья Гладкова, хозяйка собаки:

После того как у нее отказали лапки, она не ходила долгое время, просто лежала. И у собак очень быстро атрофируются мышцы. Нам посоветовали ходить в бассейн. Мы сходили сюда два раза, приезжаем на третий, а она уже сама ходит. И вот с тех пор у нее все лучше, она начала бегать с соседскими собаками, теперь хорошо себя чувствует, довольный счастливый пес. Это волшебное средство на самом деле для здоровья собак.