«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска

Новости Беларуси. Витебск погрузился в новогоднюю атмосферу. На главной елке города зажгли праздничные огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Витебск погрузился в новогоднюю атмосферу. На главной елке города зажгли праздничные огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
80 пар Дедов Морозов и Снегурочек вместе с сотнями горожан и гостей Витебска вечером 18 декабря стали участниками акции «Зажжем елку вместе!»
В 2020 году из-за коронавируса полностью изменили привычный формат программы. Традиционное шествие сказочных персонажей заменило театрализованное представление.
Участие в нем приняли и сотрудники МЧС, которые в костюмах сказочных героев спустились с крыши десятиэтажного дома.
После торжественной части самая большая площадь страны – площадь Победы – стала местом для хороводов вокруг елки и конкурсов.
Каждый год. А в этом году мы квартиру купили в этом доме, поэтому я отсюда не вылазить буду! Очень хорошо, молодцы.
Понравилось все. Все очень организованно и намного интереснее, что-то новое.
Я пожелал бы людям больше улыбаться, больше позитива, больше радости!
Всего в Витебске в разных районах города установлено около 30 елок. Радовать жителей и гостей северной столицы главные символы новогоднего праздника будут до середины января.