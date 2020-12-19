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«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска

19 декабря 2020 11:45
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Новости Беларуси. Витебск погрузился в новогоднюю атмосферу. На главной елке города зажгли праздничные огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска-1

80 пар Дедов Морозов и Снегурочек вместе с сотнями горожан и гостей Витебска вечером 18 декабря стали участниками акции «Зажжем елку вместе!»

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска-4

В 2020 году из-за коронавируса полностью изменили привычный формат программы. Традиционное шествие сказочных персонажей заменило театрализованное представление.

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска-7

Участие в нем приняли и сотрудники МЧС, которые в костюмах сказочных героев спустились с крыши десятиэтажного дома.

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска-10

После торжественной части самая большая площадь страны – площадь Победы – стала местом для хороводов вокруг елки и конкурсов.

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска-13

Каждый год. А в этом году мы квартиру купили в этом доме, поэтому я отсюда не вылазить буду! Очень хорошо, молодцы.

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска-16

Понравилось все. Все очень организованно и намного интереснее, что-то новое.

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска-19

Я пожелал бы людям больше улыбаться, больше позитива, больше радости!

«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска-22

Всего в Витебске в разных районах города установлено около 30 елок. Радовать жителей и гостей северной столицы главные символы новогоднего праздника будут до середины января.

# Новый год # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Фотофакт

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