«Намного интереснее, что-то новое». Посмотрите, как зажигали главную ёлку Витебска

Новости Беларуси. Витебск погрузился в новогоднюю атмосферу. На главной елке города зажгли праздничные огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80 пар Дедов Морозов и Снегурочек вместе с сотнями горожан и гостей Витебска вечером 18 декабря стали участниками акции «Зажжем елку вместе!»

В 2020 году из-за коронавируса полностью изменили привычный формат программы. Традиционное шествие сказочных персонажей заменило театрализованное представление.

Участие в нем приняли и сотрудники МЧС, которые в костюмах сказочных героев спустились с крыши десятиэтажного дома.

После торжественной части самая большая площадь страны – площадь Победы – стала местом для хороводов вокруг елки и конкурсов.

Каждый год. А в этом году мы квартиру купили в этом доме, поэтому я отсюда не вылазить буду! Очень хорошо, молодцы.

Понравилось все. Все очень организованно и намного интереснее, что-то новое.

Я пожелал бы людям больше улыбаться, больше позитива, больше радости!