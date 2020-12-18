Прямой эфир

Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой

18 декабря 2020 20:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кататься на коньках – удовольствие для всех любителей активного образа жизни, а еще это очень полезно. В Минске зальют 25 катков и 20 хоккейных коробок. Не забудут, конечно же, и про лыжные трассы, их будет 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И первую из них в Веснянке уже протестировала Вероника Кудринецкая.

Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой-1

Эти кадры могли бы украсить кинофильм про снежные войны, если бы такой когда-нибудь снимали. Ночь на лыжной трассе – это время мощных пушек. Они превращают воду в искусственный снег. Для того чтобы утром склон был идеальным, ночью на него в виде снежного тумана выливаются тысячи тонн воды.

Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой-4

Константин Калиновский, начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск»:
На прошлой неделе мы закончили уже производство искусственного снега и уложили его на асфальтовое полотно трассы в виде снежной подушки. Сама трасса рассчитана на любой возраст, на любую категорию подготовленности человека на лыжах. Даже те, кто никогда не катались, могут взять лыжи напрокат, просто по равнине стать в лыжню и покататься.

Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?

Айда, кататься!

Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой-7

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Рано утром трасса выглядит так, как будто ее рисовал художник. Картина называется «Вельвет» из-за характерных бороздок. Тот, кто спускается первым, и сам художник. Выписывая круги на снежном полотне, получаешь огромное удовольствие.

Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой-10

Здесь проводятся республиканские и городские соревнования. Именно на эту трассу выходят участники традиционной «Минской лыжни» и летнего открытого Кубка города по лыжероллерному кроссу. Сегодня на трассе немноголюдно, но по выходным как в муравейнике: и профессионалы, и любители.

Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой-13

Максим Черненко, спортсмен:
Занимаюсь я лыжами уже третий год. Летом в лагерь ездим, в «Беларусь», там «Раубичи» рядом. Все устраивает. Трасса хорошая, снег хороший, хорошо, что настреляли.

Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой-16

Рельеф местных холмов, конечно, не поменяешь, но, чтобы отдыхающим не приедалось катание, постоянно меняется сервис. Сперва были только лыжи, сейчас и катание на тюбингах. Но, даже когда сойдут снега, интерес к этому месту не угаснет. На смену лыжным ботинкам придут роликовые коньки и велосипеды.

Аналогичные объекты открыты в Заводском, Октябрьском и Партизанском районах. Кроме этого, любители зимних забав смогут поучаствовать в спортивных праздниках – всеми любимый «Снежный снайпер», «Золотая шайба» и «День снега». Осталось лишь дождаться благосклонности природы.

# Зимние виды спорта # общество # Константин Калиновский # Вероника Кудринецкая # Максим Черненко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?
18 декабря 2020 20:25

Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?

До последнего сражался за жизнь. Каким близкие и коллеги запомнили актёра Ростислава Янковского?
18 декабря 2020 18:03

До последнего сражался за жизнь. Каким близкие и коллеги запомнили актёра Ростислава Янковского?

Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года
18 декабря 2020 17:32

Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года