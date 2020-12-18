Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой
Новости Беларуси. Кататься на коньках – удовольствие для всех любителей активного образа жизни, а еще это очень полезно. В Минске зальют 25 катков и 20 хоккейных коробок. Не забудут, конечно же, и про лыжные трассы, их будет 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И первую из них в Веснянке уже протестировала Вероника Кудринецкая.
Эти кадры могли бы украсить кинофильм про снежные войны, если бы такой когда-нибудь снимали. Ночь на лыжной трассе – это время мощных пушек. Они превращают воду в искусственный снег. Для того чтобы утром склон был идеальным, ночью на него в виде снежного тумана выливаются тысячи тонн воды.
Константин Калиновский, начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск»:
На прошлой неделе мы закончили уже производство искусственного снега и уложили его на асфальтовое полотно трассы в виде снежной подушки. Сама трасса рассчитана на любой возраст, на любую категорию подготовленности человека на лыжах. Даже те, кто никогда не катались, могут взять лыжи напрокат, просто по равнине стать в лыжню и покататься.
Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат?
Айда, кататься!
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Рано утром трасса выглядит так, как будто ее рисовал художник. Картина называется «Вельвет» из-за характерных бороздок. Тот, кто спускается первым, и сам художник. Выписывая круги на снежном полотне, получаешь огромное удовольствие.
Здесь проводятся республиканские и городские соревнования. Именно на эту трассу выходят участники традиционной «Минской лыжни» и летнего открытого Кубка города по лыжероллерному кроссу. Сегодня на трассе немноголюдно, но по выходным как в муравейнике: и профессионалы, и любители.
Максим Черненко, спортсмен:
Занимаюсь я лыжами уже третий год. Летом в лагерь ездим, в «Беларусь», там «Раубичи» рядом. Все устраивает. Трасса хорошая, снег хороший, хорошо, что настреляли.
Рельеф местных холмов, конечно, не поменяешь, но, чтобы отдыхающим не приедалось катание, постоянно меняется сервис. Сперва были только лыжи, сейчас и катание на тюбингах. Но, даже когда сойдут снега, интерес к этому месту не угаснет. На смену лыжным ботинкам придут роликовые коньки и велосипеды.
Аналогичные объекты открыты в Заводском, Октябрьском и Партизанском районах. Кроме этого, любители зимних забав смогут поучаствовать в спортивных праздниках – всеми любимый «Снежный снайпер», «Золотая шайба» и «День снега». Осталось лишь дождаться благосклонности природы.