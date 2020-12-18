Лыжи или катание на тюбингах? Как провести выходные зимой

Новости Беларуси. Кататься на коньках – удовольствие для всех любителей активного образа жизни, а еще это очень полезно. В Минске зальют 25 катков и 20 хоккейных коробок. Не забудут, конечно же, и про лыжные трассы, их будет 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И первую из них в Веснянке уже протестировала Вероника Кудринецкая.

Эти кадры могли бы украсить кинофильм про снежные войны, если бы такой когда-нибудь снимали. Ночь на лыжной трассе – это время мощных пушек. Они превращают воду в искусственный снег. Для того чтобы утром склон был идеальным, ночью на него в виде снежного тумана выливаются тысячи тонн воды.

Константин Калиновский, начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск»:

На прошлой неделе мы закончили уже производство искусственного снега и уложили его на асфальтовое полотно трассы в виде снежной подушки. Сама трасса рассчитана на любой возраст, на любую категорию подготовленности человека на лыжах. Даже те, кто никогда не катались, могут взять лыжи напрокат, просто по равнине стать в лыжню и покататься. Если хочется покататься на лыжероллерной трассе. Сколько стоит прокат? Айда, кататься!

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Рано утром трасса выглядит так, как будто ее рисовал художник. Картина называется «Вельвет» из-за характерных бороздок. Тот, кто спускается первым, и сам художник. Выписывая круги на снежном полотне, получаешь огромное удовольствие.

Здесь проводятся республиканские и городские соревнования. Именно на эту трассу выходят участники традиционной «Минской лыжни» и летнего открытого Кубка города по лыжероллерному кроссу. Сегодня на трассе немноголюдно, но по выходным как в муравейнике: и профессионалы, и любители.

Максим Черненко, спортсмен:

Занимаюсь я лыжами уже третий год. Летом в лагерь ездим, в «Беларусь», там «Раубичи» рядом. Все устраивает. Трасса хорошая, снег хороший, хорошо, что настреляли.