«Они все имеют травматический опыт». Как помогают воспитанникам в SOS-детской деревне в Марьиной Горке?

Новости Беларуси. В Беларуси сейчас действуют три детские деревни, две из них в Минской области, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Первые несколько коттеджей в Боровлянах под Минском появились еще в 1995-м. В 2003-м открылась вторая SOS-деревня в Марьиной Горке.

В 12 домиках могут одновременно проживать до 70 детей. Каждая SOS-семья – это мама, помощница по хозяйству и пять-семь детей. К мамам требования завышенные, ведь грань между работой и жизнью здесь размывается. И со своими подопечными они по-настоящему роднятся.

Татьяна Бурова, генеральный директор «SOS-детские деревни Беларусь»:

Это же не работа, это, на самом деле, жизнь. Не каждый может 24 часа быть на работе, которая является стилем жизни. Это действительно тяжело. Дети разные – это не один ребенок и не два. В своей семье не всегда можешь справиться с теми проблемами, которые есть, не всегда уверен в своих силах, когда какие-то вопросы возникают с ребенком. А когда детей много, когда, к сожалению, они все имеют травматический опыт, пережили в свое время, и не один раз, не очень приятные моменты. У них нелегкая история. Конечно, это тяжело.

Мы прекрасно понимаем, что чем выше требования, чем дольше процесс обучения, чем больше подготовки мы вкладываем, тем проще будет и самому родителю потом работать с детьми, и тем лучше будет детям. И поскольку ребенок для нас на первом месте, требования высокие и отбор длительный. Виктория SOS-мамой стала 15 лет назад. С тех пор ее семья здесь.

Виктория Коноплёва, родитель-воспитатель «SOS-детская деревня Марьина Горка»:

Любишь, несмотря ни на что. Это дети, это жизнь. Обычная жизнь, которая происходит здесь. Человек должен решить для себя, что для него важнее. Дети – работа 24 на 7. Жизнь своя должна быть отодвинута на второй план. По-другому не получится. Ты все время с ними, сливаешься вместе, никак по-другому не получается. Хотелось бы, чтобы все, что заложено здесь, они использовали в будущей жизни. Они стараются, а там время покажет.

Но гордиться уже есть чем. Оказалось, у детей с непростой судьбой есть особая потребность – делиться теплом и творить добро. Уже четыре года, как ребята объединились в волонтерский отряд и начали заботиться о пожилых людях.

Ангелина Заголовец, руководитель волонтерского отряда «SOS-детская деревня Марьина Горка»:

Мне очень нравится, так как мы помогаем пожилым, мы ездим к ним, помогаем дрова складывать, красить. Помогать пожилым людям – это очень хорошо. Мы когда приезжаем и уезжаем, они со слезами. Плакать хочется, когда мы уезжаем. Очень хорошо дружим, нам нравится, когда они рассказывают, как они раньше жили, мы сидим с открытым ртом и слушаем.

По принципу воспитания детей SOS-деревни похожи на детские дома семейного типа. Главное – семейная атмосфера и внимание каждому ребенку. Отличия в юридических нюансах. За 15 лет SOS-деревня в Марьиной Горке повлияла на судьбы 165 детей. Направлений помощи много. И некоторые белорусские проекты берут на вооружение в других странах.