Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу

Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск Беларуси 19 декабря приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Уручье в известной войсковой части спецназа 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск Беларуси 19 декабря приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Уручье в известной войсковой части спецназа 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь.
Замминистра внутренних дел на присяге в части 3214: «Пополнение пришло очень хорошее: рослые, крепкие, сильные»
В первый месяц службы новобранцы осваивали курс начальной военной подготовки на учебных сборах. Сегодня они уже уверенно и с гордостью маршируют по плацу.
Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей почти 300 будущих спецназовцев присягнули на верность народу и отечеству. Большинство из новобранцев имеют высшее или специальное техническое образование.
Бойцов «тридцатьдвойки» лично поздравил командующий внутренними войсками. Он призвал их ориентироваться на своих предшественников, которые являются примером мужества, чести и верности.
Глеб Соколов, военнослужащий войсковой части спецназа № 3214:
Самое главное – отсюда что-то вынести. А учитывая то, что иду в РПК, очень сильные тренировки будут. Это мне и нужно.
Алексей Куницкий, военнослужащий войсковой части спецназа № 3214:
Для меня вообще честь здесь служить, поскольку мой брат тут проходил военную службу с 2013 по 2015 годы и отец тут по контракту работал. Поэтому я продолжаю династию семьи, пришел сюда служить и очень этим горжусь.
Грамотные офицеры, командиры, которые действительно научат меня и весь личный состав за эти полтора года военному делу.