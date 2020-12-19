Для меня честь здесь служить, я продолжаю династию семьи. Новобранцы войсковой части 3214 приняли присягу

Новости Беларуси. Новобранцы внутренних войск Беларуси 19 декабря приняли присягу. Торжественный ритуал прошел в Уручье в известной войсковой части спецназа 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый месяц службы новобранцы осваивали курс начальной военной подготовки на учебных сборах. Сегодня они уже уверенно и с гордостью маршируют по плацу.

Перед боевыми знаменами соединений и воинских частей почти 300 будущих спецназовцев присягнули на верность народу и отечеству. Большинство из новобранцев имеют высшее или специальное техническое образование.

Бойцов «тридцатьдвойки» лично поздравил командующий внутренними войсками. Он призвал их ориентироваться на своих предшественников, которые являются примером мужества, чести и верности.

Глеб Соколов, военнослужащий войсковой части спецназа № 3214: Самое главное – отсюда что-то вынести. А учитывая то, что иду в РПК, очень сильные тренировки будут. Это мне и нужно.

Алексей Куницкий, военнослужащий войсковой части спецназа № 3214:

Для меня вообще честь здесь служить, поскольку мой брат тут проходил военную службу с 2013 по 2015 годы и отец тут по контракту работал. Поэтому я продолжаю династию семьи, пришел сюда служить и очень этим горжусь.

Грамотные офицеры, командиры, которые действительно научат меня и весь личный состав за эти полтора года военному делу.