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«Нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески». Что говорят беженцы на границе на 18-й день

25 ноября 2021 18:34
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Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное, для людей которые оказались в трудной ситуации. Наша съемочная группа продолжает работать на границе.  

И последние новости узнаем у Константина Герцева.

«Нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески». Что говорят беженцы на границе на 18-й день -1

Константин Герцев, корреспондент:   
Вот и подходит к концу 18-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Наверное, ключевым событием этого дня является тот стихийный митинг, который сегодня состоялся на площадке около стихологического центра. Беженцы хотели в очередной раз подчеркнуть свое негодование бездействием еврокомиссаров и европейских политиков.  

«Нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески». Что говорят беженцы на границе на 18-й день -4

Сегодня мы собрались, чтобы донести до Беларуси и Европы: мы покинули Курдистан, потому что там плохая ситуация в политике, экономике и в обществе. У людей нет воды, света, ничего. Мы уехали ради лучшей жизни. Сейчас нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески. Мы просто не можем вернуться назад, мы знаем, что польская граница для нас закрыта, но мы останемся здесь до последнего человека, который надеется попасть в Европу.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Виктория Ходосок # Фотофакт

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