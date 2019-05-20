«Нам не хватает наглости». Что нужно, чтобы Беларусь узнавали?

Новости Беларуси. О позиционировании Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
«В Америке была ситуация, когда БелАЗ знали, а Беларусь не знали». Алейников о страновом маркетинге
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что вообще надо делать, чтобы нашу страну узнавали не только по БелАЗам?
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Возвращаясь к Играм, для нас очень важно, чтобы у нас был собственный драйв. Это да, маркетинг – хорошо, и это правильно. И узнавание страны – это правильно. Но очень важно нам самим почувствовать свои силы. Для движения вперёд по всем направлениям: и в экономике, и везде, чтобы на примере побед спортивных, показателей зрелости государства и движения государства вперёд, через организацию таких Игр почувствовать: да, мы можем! Мы можем ещё и не это.
Нам не хватает на сегодняшний день наглости. Это важно – самим поверить в себя. Что касается узнаваемости, надо не только рассчитывать на спорт. Надо, чтобы сами понимали свои успехи, и чтобы мы уважали успешных.