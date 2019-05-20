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«Нам не хватает наглости». Что нужно, чтобы Беларусь узнавали?

20 мая 2019 10:34
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Новости Беларуси. О позиционировании Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

«В Америке была ситуация, когда БелАЗ знали, а Беларусь не знали». Алейников о страновом маркетинге

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Что вообще надо делать, чтобы нашу страну узнавали не только по БелАЗам?

«Нам не хватает наглости». Что нужно, чтобы Беларусь узнавали? -1

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Возвращаясь к Играм, для нас очень важно, чтобы у нас был собственный драйв. Это да, маркетинг – хорошо, и это правильно. И узнавание страны – это правильно. Но очень важно нам самим почувствовать свои силы. Для движения вперёд по всем направлениям: и в экономике, и везде, чтобы на примере побед спортивных, показателей зрелости государства и движения государства вперёд, через организацию таких Игр почувствовать: да, мы можем! Мы можем ещё и не это.

Нам не хватает на сегодняшний день наглости. Это важно – самим поверить в себя. Что касается узнаваемости, надо не только рассчитывать на спорт. Надо, чтобы сами понимали свои успехи, и чтобы мы уважали успешных.

# Туризм # общество # Игорь Марзалюк # Олег Макаров

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