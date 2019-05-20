Настольный теннис для детей с ДЦП и полнокупольное кино. Рассказываем о проектах-победителях «Social Weekend»

16 мая в Минске состоялся финал XIII конкурса Social Weekend.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова и директор фестиваля полнокупольного кино MIFF – Александр Микулич.

Сколько Вы получили на развитие вашего проекта? Что Вы написали в заявке?

Александр Микулич, директор фестиваля полнокупольного кино MIFF:

Мы получили от меценатов 16 тысяч белорусских рублей на развитие нашего проекта. В заявке мы написали название проекта «Международный фестиваль полнокупольного кино», какие цели он преследует – объединяет науку и искусство, решает образовательные задачи.

Что такое полнокупольное кино?

Александр Микулич:

Полнокупольное кино в Минском планетарии мы уже показываем около четырёх лет. Это специально созданные фильмы для проекции на купол экрана. Обычно это фильмы научно-популярного характера, на космическую тематику чаще всего, и по естественным наукам. Мы проводим и с целью заинтересовать авторов, режиссёров. Может быть, в дальнейшем ведущие режиссёры будут снимать и такое кино именно для купола.