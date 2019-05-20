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Настольный теннис для детей с ДЦП и полнокупольное кино. Рассказываем о проектах-победителях «Social Weekend»

20 мая 2019 08:40
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16 мая в Минске состоялся финал XIII конкурса Social Weekend.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend – Анастасия Писченкова и директор фестиваля полнокупольного кино MIFF – Александр Микулич.

Сколько Вы получили на развитие вашего проекта? Что Вы написали в заявке? 

Александр Микулич, директор фестиваля полнокупольного кино MIFF:
Мы получили от меценатов 16 тысяч белорусских рублей на развитие нашего проекта. В заявке мы написали название проекта «Международный фестиваль полнокупольного кино», какие цели он преследует объединяет науку и искусство, решает образовательные задачи.

Что такое полнокупольное кино?

Александр Микулич:
Полнокупольное кино в Минском планетарии мы уже показываем около четырёх лет. Это специально созданные фильмы для проекции на купол экрана. Обычно это фильмы научно-популярного характера, на космическую тематику чаще всего, и по естественным наукам. Мы проводим и с целью заинтересовать авторов, режиссёров. Может быть, в дальнейшем ведущие режиссёры будут снимать и такое кино именно для купола.

Настольный теннис для детей с ДЦП и полнокупольное кино. Рассказываем о проектах-победителях «Social Weekend»-1

Какие ещё интересные проекты были представлены в этом году?

Анастасия Писченкова, PR-менеджер Республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend:
Гран-при выиграл проект «Реабилитация детей с ДЦП через настольный теннис». Его презентовала Яна Кошман, она девушка, которая с детства с таким диагнозом. Она свой личный опыт вместе с тренером передаёт другим детям.

Приз зрительских симпатий получил проект «Школа родительства» для семей, где дети появились раньше срока. Эта школа будет аккумулировать вокруг себя всю эту информацию. Там будут работать специалисты, психологи, различные врачи будут с ними сотрудничать для того, чтобы мамы и папы не испытывали такой большой стресс, а могли полноценно помогать своим детям.

# Социальная помощь # общество # Анастасия Писченкова # Александр Микулич # Фотофакт

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