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«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно

20 мая 2019 08:33
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Новости Беларуси. Лучших солдат и их родителей чествовали в штабе Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча в таком формате прошла впервые. На нее были приглашены 11 военнослужащих из различных частей и соединений Гродненской и Брестской областей. Все они добились высоких результатов во время службы. За что получили грамоты и приятный бонус – увольнение на трое суток. Родителям вручили благодарственные письма и цветы.

«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно-1

«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно-3

«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно-5

Наталья Артюх, жительница Барановичей:
Конечно, очень горда, потому что мой сын добился каких-то высот. Такого вопроса не стояло – служить или не служить в армии. Строго служить в армии, потому что я, например, как мама, считаю, что каждый мужчина, сын, должен пройти срочную службу в армии.

«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно-8

Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:
Мы очень ценим взаимную связь с родителями. Мы прекрасно понимаем, что сын расскажет своему отцу или матери о тех хороших моментах или проблемах, которые есть в процессе службы.

Официальную часть сменила развлекательная программа. Гости побывали в комнате воинской славы Западного оперативного командования, а также посетили Коложскую церковь XII века. Такие приемы планируют сделать традиционными.

«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно-11

«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно-13

«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно-15

«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно-17

# Армия Беларуси # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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