«Горда, потому что мой сын добился каких-то высот». Лучших солдат и их родителей чествовали в Гродно

Встреча в таком формате прошла впервые. На нее были приглашены 11 военнослужащих из различных частей и соединений Гродненской и Брестской областей. Все они добились высоких результатов во время службы. За что получили грамоты и приятный бонус – увольнение на трое суток. Родителям вручили благодарственные письма и цветы.

Новости Беларуси. Лучших солдат и их родителей чествовали в штабе Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Артюх, жительница Барановичей: Конечно, очень горда, потому что мой сын добился каких-то высот. Такого вопроса не стояло – служить или не служить в армии. Строго служить в армии, потому что я, например, как мама, считаю, что каждый мужчина, сын, должен пройти срочную службу в армии.

Виктор Хренин, командующий войсками Западного оперативного командования:

Мы очень ценим взаимную связь с родителями. Мы прекрасно понимаем, что сын расскажет своему отцу или матери о тех хороших моментах или проблемах, которые есть в процессе службы.

Официальную часть сменила развлекательная программа. Гости побывали в комнате воинской славы Западного оперативного командования, а также посетили Коложскую церковь XII века. Такие приемы планируют сделать традиционными.