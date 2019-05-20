Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами
Новости Беларуси. Многофункциональная спортивная площадка появилась на территории 22-й исправительной колонии под Ивацевичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также хоккейная коробка, турники и уличные тренажеры – многое сделано руками осужденных.
В колонии отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. Спорт, уверены здесь, поможет взять верное направление в будущем.
Евгений Русак, осужденный:
Очень рад, что создали такой прекрасный комплекс, так как спорт помогает физической и моральной разгрузке осужденных.
Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:
Для данных граждан это возможность почувствовать себя человеком, который не стремится к каким-то криминальным интересам, который занимается здоровым образом жизни, который имеет увлечения. В основном, конечно, в свободное время они это будут делать – от работы, от учебы. Мы считаем, что данная площадка будет востребована и не будет пустовать.
На открытие площадки пригласили и звезд спорта. Мастер-класс дал обладатель нескольких рекордов Гиннесса Максим Трухоновец. Планируется, что такие комплексы появятся и в других исправительных учреждениях страны.