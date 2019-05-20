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Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами

20 мая 2019 07:56
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Новости Беларуси. Многофункциональная спортивная площадка появилась на территории 22-й исправительной колонии под Ивацевичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также хоккейная коробка, турники и уличные тренажеры – многое сделано руками осужденных.

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-1

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-3

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-5

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-7

В колонии отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков. Спорт, уверены здесь, поможет взять верное направление в будущем.

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-10

Евгений Русак, осужденный:
Очень рад, что создали такой прекрасный комплекс, так как спорт помогает физической и моральной разгрузке осужденных.

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-13

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:
Для данных граждан это возможность почувствовать себя человеком, который не стремится к каким-то криминальным интересам, который занимается здоровым образом жизни, который имеет увлечения. В основном, конечно, в свободное время они это будут делать – от работы, от учебы. Мы считаем, что данная площадка будет востребована и не будет пустовать.

На открытие площадки пригласили и звезд спорта. Мастер-класс дал обладатель нескольких рекордов Гиннесса Максим Трухоновец. Планируется, что такие комплексы появятся и в других исправительных учреждениях страны.

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-16

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-18

Футбольное поле, турники и тренажёры. Спортивная площадка появилась в исправительной колонии под Ивацевичами-20

# Государственная политика в области спорта # общество # Владислав Мандрик # Фотофакт

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