«В Америке была ситуация, когда БелАЗ знали, а Беларусь не знали». Алейников о страновом маркетинге

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Нужны ли Беларуси такие масштабные, грандиозные спортивные действа, как Европейские игры? Или это просто потраченные деньги? Или это, всё-таки, очень важно для страны?

Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при президенте Республики Беларусь:

Ну, это хороший страновый маркетинг. То есть мы должны на сегодняшний день понимать, что мы живём в открытом информационном пространстве.

И та информация, которую люди получают о стране, не находясь с ней с плотном контакте, а через какие-то, скажем, источники в Интернете, то есть она может где-то быть достоверной, где-то быть искажена. Нам важно, как стране, чтобы граждане других стран, соприкоснувшись с нашей культурой напрямую, получили собственное представление.

И я вот наблюдал за отзывами иностранных граждан после чемпионата мира по хоккею – многие писали, что они увидели совершено другую Беларусь, чем та, о которой где-то они читали в Интернете. То есть мы можем говорить, что информация где-то была устаревшей, где-то она была искажённой. Здесь – это хороший инструмент странового маркетинга. О нашей стране узнают там через чемпионат мира, о нашей стране узнают через наши производственные гиганты. Да? Когда где-то кто-то увидел БелАЗ. Ему говорят: «О, так это машина из Беларуси!» В Америке была ситуация, когда БелАЗ знали, а Беларусь не знали. Понимаете? Я говорю: так вы понимаете, что БелАЗ – это Беларусь. Вот, через те же продукты нашего технологического сектора узнают о стране, через вот такие крупные спортивные мероприятия. Это важно.