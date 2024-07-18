На Минск обрушился сильный ливень – на нескольких маршрутах остановился общественный транспорт

Погода вновь продолжает показывать свой свирепый характер. Сегодня, 18 июля, в Минске из-за ливня была временно закрыта станция метро «Парк Челюскинцев», на некоторых маршрутах остановился общественный транспорт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный дождь сопровождал порывистый ветер и грозы. Многие улицы подтопило. Из-за опасных метеоявлений синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны сегодня ожидаются ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 20 метров в секунду.