На Минск обрушился сильный ливень – на нескольких маршрутах остановился общественный транспорт

Погода вновь продолжает показывать свой свирепый характер. Сегодня, 18 июля, в Минске из-за ливня была временно закрыта станция метро «Парк Челюскинцев», на некоторых маршрутах остановился общественный транспорт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.