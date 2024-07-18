Прямой эфир

На Минск обрушился сильный ливень – на нескольких маршрутах остановился общественный транспорт

18 июля 2024 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Погода вновь продолжает показывать свой свирепый характер. Сегодня, 18 июля, в Минске из-за ливня была временно закрыта станция метро «Парк Челюскинцев», на некоторых маршрутах остановился общественный транспорт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Минск обрушился сильный ливень – на нескольких маршрутах остановился общественный транспорт-1

Сильный дождь сопровождал порывистый ветер и грозы. Многие улицы подтопило. Из-за опасных метеоявлений синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны сегодня ожидаются ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 20 метров в секунду.

# Погода # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Электроснабжение восстановили ещё в 140 населённых пунктах Гомельской области
18 июля 2024 08:12

Электроснабжение восстановили ещё в 140 населённых пунктах Гомельской области

В Беларуси намолочено более 2,1 млн тонн зерна с учётом рапса
18 июля 2024 07:34

В Беларуси намолочено более 2,1 млн тонн зерна с учётом рапса

Минский зоопарк пополнился новыми питомцами – в их числе тигрёнок Симба
18 июля 2024 07:26

Минский зоопарк пополнился новыми питомцами – в их числе тигрёнок Симба