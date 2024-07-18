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Президент заслушал доклад председателя Гомельского исполкома о ликвидации последствий урагана

18 июля 2024 10:37
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Александр Лукашенко продолжает держать на личном контроле восстановительные работы по ликвидации последствий стихии. Президент заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Крупко подробно обрисовал ситуацию. Главой государства поставлена задача к завтрашнему утру завершить все работы по подключению населения к электропитанию, в том числе в самых отдаленных деревнях. «К утру все проблемы, особенно для населения, должны быть сняты», – так звучало поручение Президента.

Президент заслушал доклад председателя Гомельского исполкома о ликвидации последствий урагана-1

Министерству энергетики и председателям облисполкомов поставлена задача по ревизии всех энергетических мощностей и электросетей, а также наличия линий резервного питания. В случае выявления малейших факторов, вызывающих настороженность, старые сети должны быть демонтированы и заменены, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций. Еще один блок поручений Президента касался устранения последствий стихии в лесном массиве.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Иван Крупко

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