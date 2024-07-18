Президент заслушал доклад председателя Гомельского исполкома о ликвидации последствий урагана

Александр Лукашенко продолжает держать на личном контроле восстановительные работы по ликвидации последствий стихии. Президент заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Крупко подробно обрисовал ситуацию. Главой государства поставлена задача к завтрашнему утру завершить все работы по подключению населения к электропитанию, в том числе в самых отдаленных деревнях. «К утру все проблемы, особенно для населения, должны быть сняты», – так звучало поручение Президента.