Электроснабжение восстановили ещё в 140 населённых пунктах Гомельской области

Еще в 293-х аварийные бригады продолжат работу по устранению последствий стихии. В остающиеся без света населенные пункты продолжается доставка из других регионов передвижных дизель-генераторных установок. Чтобы энергетики могли поскорее добраться до пострадавших от непогоды участков электросетей и восстановить их, идут работы по расчистке территорий от упавших деревьев. В минувшие выходные из-за урагана в Беларуси пострадали 748 населенных пунктов. Из них в Гомельской области – 676. Ход восстановительных работ находится на личном контроле у Президента.