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Электроснабжение восстановили ещё в 140 населённых пунктах Гомельской области

18 июля 2024 08:12
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За минувшую ночь, 18 июля, электроснабжение восстановлено в 140 населенных пунктах Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электроснабжение восстановили ещё в 140 населённых пунктах Гомельской области-1

Еще в 293-х аварийные бригады продолжат работу по устранению последствий стихии. В остающиеся без света населенные пункты продолжается доставка из других регионов передвижных дизель-генераторных установок. Чтобы энергетики могли поскорее добраться до пострадавших от непогоды участков электросетей и восстановить их, идут работы по расчистке территорий от упавших деревьев. В минувшие выходные из-за урагана в Беларуси пострадали 748 населенных пунктов. Из них в Гомельской области – 676. Ход восстановительных работ находится на личном контроле у Президента.

# Электроснабжение # общество

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