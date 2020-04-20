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Звуковые извещатели, тактильная плитка и низкопольные автобусы. Как улучшают жизнь людей с инвалидностью

20 апреля 2020 14:37
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Новости Беларуси. Сеть объектов, адаптированных для нужд людей с ограниченными возможностями, расширяют в регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Звуковые извещатели, тактильная плитка и низкопольные автобусы. Как улучшают жизнь людей с инвалидностью-1

Так, в Слуцке модернизировали около полусотни объектов. Это больницы, школы, магазины, а также жилые дома. Отдельное внимание – остановкам общественного транспорта. На 70 участках дорог понизили бордюры – упростили подъезд на колясках. А местный автопарк приобрел три низкопольных автобуса.

Звуковые извещатели, тактильная плитка и низкопольные автобусы. Как улучшают жизнь людей с инвалидностью-4

Подробности смотрите в видеоматериале Вадима Смоляка.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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