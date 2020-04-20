Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет

Новости Беларуси. С начала апреля побывать на постановках областного драматического театра и кукольного театра «Батлейка» в Молодечно можно благодаря глобальному интернет-пространству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вынужденное ограничение для посещения зрителями спектаклей стало поводом для расширения аудитории. Теперь побывать на премьерах благодаря интернету могут куда больше зрителей, причем не только из Беларуси.