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Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет

20 апреля 2020 15:10
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Новости Беларуси. С начала апреля побывать на постановках областного драматического театра и кукольного театра «Батлейка» в Молодечно можно благодаря глобальному интернет-пространству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет-1

Вынужденное ограничение для посещения зрителями спектаклей стало поводом для расширения аудитории. Теперь побывать на премьерах благодаря интернету могут куда больше зрителей, причем не только из Беларуси.

Подробнее смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

Актёр театра об онлайн-спектаклях: я думал, меня это не коснётся. Воссоздавать жизнь на сцене, когда никого нет-4

 

# Коронавирус # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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