Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области

Новости Беларуси. В Минской области продолжается санитарная обработка в райцентрах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этим занимаются сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.

На контроле – места общего пользования, в первую очередь подъезды многоквартирных домов. Здесь уделяют внимание деталям. Специальным дезинфицирующим раствором обрабатывают поручни, ручки дверей, домофоны, кабины и кнопки лифтов и даже почтовые ящики. Например, в Слуцке за сутки обрабатывают около 50 домов. Задействованы все коммунальщики.

Инна Лисок, начальник ЖЭУ № 5 Слуцкого ЖКХ:

Наша администрация очень оперативно закупила все средства дезинфекции: перчатки, очки, дозаторы, средства с хлорсодержащими компонентами. И наша задача уже была организовать оперативно, поэтому люди вышли. Они и сегодня работают оперативно.