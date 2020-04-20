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Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области

20 апреля 2020 15:49
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается санитарная обработка в райцентрах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этим занимаются сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.

Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области-1

На контроле – места общего пользования, в первую очередь подъезды многоквартирных домов. Здесь уделяют внимание деталям. Специальным дезинфицирующим раствором обрабатывают поручни, ручки дверей, домофоны, кабины и кнопки лифтов и даже почтовые ящики. Например, в Слуцке за сутки обрабатывают около 50 домов. Задействованы все коммунальщики.

Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области-4

Инна Лисок, начальник ЖЭУ № 5 Слуцкого ЖКХ:
Наша администрация очень оперативно закупила все средства дезинфекции: перчатки, очки, дозаторы, средства с хлорсодержащими компонентами. И наша задача уже была организовать оперативно, поэтому люди вышли. Они и сегодня работают оперативно.

Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области-7

Параллельно санобработка проходит в других общественных местах, в том числе на городских улицах и остановках транспорта. Дезинфекция сейчас происходит три раза в неделю.

# Коронавирус # общество # Инна Лисок # Фотофакт

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