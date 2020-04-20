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Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков

20 апреля 2020 11:04
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Новости Беларуси. Белорусские IT-компании передали медикам крупную партию респираторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Остаёмся сверхурочно и по субботам работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков-1

700 тысяч фильтрующих масок – это благодарность нашим врачам от компаний Wargaming и EPAM. Несмотря на повышенный мировой спрос, поставку удалось осуществить всего за 10 дней.

Защита второго класса. Где в Беларуси будут изготавливать респираторы?

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков-4

Респираторы имеют высокий уровень защиты и позволяют медикам до 8 часов работать в полной безопасности.

Кроме того, именно такие фильтрующие маски для оказания помощи инфицированным рекомендует Всемирная организация здравоохранения. 

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков-6

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:   
Если даже медработник заражен, он не заразит больного  что очень важно. И защищается сам. Это второй класс защиты, это хороший уровень, со щитком, можно ходить и работать. Это лучшего класса маски.

Я хочу выразить слова благодарности людям, которые неравнодушны, проявляют свою активную жизненную позицию в то время, когда государство затрачивает огромные средства, подставляет плечо помощи.  

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков-8

Уже 21 апреля респираторы отправятся в больницы страны. В первую очередь помощь получат медучреждения с высокой эпиднагрузкой.   

# Коронавирус # общество # Борис Андросюк # Фотофакт

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