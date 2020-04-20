Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков

700 тысяч фильтрующих масок – это благодарность нашим врачам от компаний Wargaming и EPAM. Несмотря на повышенный мировой спрос, поставку удалось осуществить всего за 10 дней.

Кроме того, именно такие фильтрующие маски для оказания помощи инфицированным рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Если даже медработник заражен, он не заразит больного – что очень важно. И защищается сам. Это второй класс защиты, это хороший уровень, со щитком, можно ходить и работать. Это лучшего класса маски.

Я хочу выразить слова благодарности людям, которые неравнодушны, проявляют свою активную жизненную позицию в то время, когда государство затрачивает огромные средства, подставляет плечо помощи.