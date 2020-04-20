Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков

Новости Беларуси. Белорусские IT-компании передали медикам крупную партию респираторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Остаёмся сверхурочно и по субботам работаем». Показываем, какие белорусские предприятия шьют маски и выпускают антисептик
700 тысяч фильтрующих масок – это благодарность нашим врачам от компаний Wargaming и EPAM. Несмотря на повышенный мировой спрос, поставку удалось осуществить всего за 10 дней.
Респираторы имеют высокий уровень защиты и позволяют медикам до 8 часов работать в полной безопасности.
Кроме того, именно такие фильтрующие маски для оказания помощи инфицированным рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Если даже медработник заражен, он не заразит больного – что очень важно. И защищается сам. Это второй класс защиты, это хороший уровень, со щитком, можно ходить и работать. Это лучшего класса маски.
Я хочу выразить слова благодарности людям, которые неравнодушны, проявляют свою активную жизненную позицию в то время, когда государство затрачивает огромные средства, подставляет плечо помощи.
Уже 21 апреля респираторы отправятся в больницы страны. В первую очередь помощь получат медучреждения с высокой эпиднагрузкой.