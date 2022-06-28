Алексей Бегун: вместо того, чтобы принимать туристов, мы получали мигрантов, стремившихся попасть в ЕС

Новости Беларуси. Беларусь сделала все необходимое и все возможное, чтобы помочь мигрантам с Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но мир настолько наэлектризован, что ситуация может повториться в любой момент. Об этом 28 июня говорили за круглым столом представители Белорусского Красного Креста, Госпогранкомитета, МВД и других ведомств.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Такого никогда не было, когда в одночасье вместо того, чтобы принимать и размещать туристов, мы начали получать так называемых мигрантов, которые стремились попасть в Европейский союз. И поэтому, когда это стало неуправляемой ситуацией, пришлось локализовывать потоки мигрантов, которые пошли, поддавшись социальным сетям, на государственную границу Европейского союза, и пытались прорваться. Когда поляки их не пускали, то фактически компетентные органы должны были перестраивать свою работу, чтобы понимать, что это исключительно беженцы, которые хотят попасть в Европейский союз. Им нужно оказывать помощь.