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Алексей Бегун: вместо того, чтобы принимать туристов, мы получали мигрантов, стремившихся попасть в ЕС

28 июня 2022 22:41
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Новости Беларуси. Беларусь сделала все необходимое и все возможное, чтобы помочь мигрантам с Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но мир настолько наэлектризован, что ситуация может повториться в любой момент. Об этом 28 июня говорили за круглым столом представители Белорусского Красного Креста, Госпогранкомитета, МВД и других ведомств.

«Их всего лишь около 200 человек по всей республике». Красный Крест предложил улучшить работу волонтеров. Читать здесь.

Алексей Бегун: вместо того, чтобы принимать туристов, мы получали мигрантов, стремившихся попасть в ЕС-1

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Такого никогда не было, когда в одночасье вместо того, чтобы принимать и размещать туристов, мы начали получать так называемых мигрантов, которые стремились попасть в Европейский союз. И поэтому, когда это стало неуправляемой ситуацией, пришлось локализовывать потоки мигрантов, которые пошли, поддавшись социальным сетям, на государственную границу Европейского союза, и пытались прорваться. Когда поляки их не пускали, то фактически компетентные органы должны были перестраивать свою работу, чтобы понимать, что это исключительно беженцы, которые хотят попасть в Европейский союз. Им нужно оказывать помощь.

# Беженцы # общество # Алексей Бегун # Фотофакт

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