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Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр: позиции заняли брестские десантники (фото)

13 сентября 2017 14:21
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Новости Беларуси. Между тем, стратегическое учение переходит в активную фазу. 13 сентября свои позиции заняли брестские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельный батальон и командование 38 десантно-штурмовой бригады впервые осваивают витебский полигон.

Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр. Здесь интерактивное телевидение и мини-кинотеатр – даже во время учения солдатам положено свободное время. Но сейчас, конечно, не до отдыха: полевой лагерь уже развернут, начались тренировки и стрельбы.

Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр: позиции заняли брестские десантники (фото)-1

Дмитрий Соболь, командир 38 отдельной десантно-штурмовой бригады:
Бригада на этом полигоне первый раз, для войск этот он не знаком. Само собой, это и для солдат более интересно, потому что незнакомый полигон, незнакомая местность. Учимся, тренируется. Разведчики уже все подходы просматривают, примерное место расположения, конечно, знают.

Поэтому мы этому делу противостоим, у нас уже организованы системы охраны и обороны.

Сейчас десантники готовятся к активной фазе учений. Главная задача – не допустить нападения условного противника.

# общество # Военные учения # Беларусь-Россия # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Дмитрий Соболь # Учения «Запад-2017»

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