Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр: позиции заняли брестские десантники (фото)

Новости Беларуси. Между тем, стратегическое учение переходит в активную фазу. 13 сентября свои позиции заняли брестские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельный батальон и командование 38 десантно-штурмовой бригады впервые осваивают витебский полигон.

Налажен быт, работает кухня, развернут и передвижной информационный центр. Здесь интерактивное телевидение и мини-кинотеатр – даже во время учения солдатам положено свободное время. Но сейчас, конечно, не до отдыха: полевой лагерь уже развернут, начались тренировки и стрельбы.