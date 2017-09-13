Осенняя коллекция «Галантэя»: объемные сумки на каждый день, маленькие сумочки и эффектные варианты для праздника

Девушку во все времена встречали и встречают по одежке. А если быть точнее – по обуви и сумке. Именно эти детали раскрывают характер и чувство стиля.

Дизайнеры компании «Галантэя» хорошо понимают это, и, как истинные эксперты в мире сумок, каждый сезон создают новые качественные модели, соответствующие мировым трендам, разным стилям и ситуациям.

Так в осенней коллекции можно найти и объемные сумки на каждый день, и эффектные варианты для праздника, и модели с геометричным принтом, которые оценят поклонницы спорта и уличной моды. И начнем мы с одного из главных трендов этой осени – маленьких сумочек, как у Дюймовочки.

Обратная сторона модной медали – большие мягкие сумки: шопперы, сумки-мешки, тоут. Они удобны, практичны и вмещают в себя весь женский космос. Дизайнеры делают в объемных сумках два ремешка, что позволяет носить их как в руках, так и на плече. Лаконичные модели без декора подходят подо все, и с ними можно не расставаться, ведь натуральная кожа стареет очень красиво и только добавляет сумке шарма. Этой осенью дизайнеры компании «Галантэя» даже решили проблему всех дам, когда приходиться долго искать свои ключи и телефон - в пару к огромным сумкам они предлагают маленькие, в которые как раз поместиться самое необходимое! При этом они могут быть как одинаковыми, так и разными по форме, размерам и цветам.

Модным сумкам дизайнеры добавили при помощи выразительного декора. Массивные металлические цепи буквально обволакивают велюровые сумки, такая игра фактур только добавляет характера и красоты.

Среди модных деталей – рюши, которые перекочевали с женских романтичных блуз на сумки и не оставят вас незамеченными в Большом городе.

Эволюционируют и молодеют в уличной моде рюкзаки. И неудивительно! Ведь они самые удобные из всех аксессуаров и помогают сберечь осанку. Причем, в этом сезоне особым спросом пользуются маленькие рюкзачки, их модно носить в руках, как сумку. В осенней коллекции «Галантэя» можно найти актуальные модели цвета хаки. Здорово сочетать рюкзак в стиле милитари с женственными платьями. Контраст всегда выглядит привлекательно!

В модной палитре этой осени фаворит – насыщенный красный, золотистый портвейн – это сложный бордовый оттенок, нейтральный серый, сливочное масло с ромом не иначе, как бежевый, морской пион или темно-синий, и цвет затенённой ели!

Чтобы быть незаменимой, нужно быть неповторимой!…И компания «Галантэя» этой осенью дарит всем девушкам такую возможность. Сумок в гардеробе, однозначно, должно быть несколько.