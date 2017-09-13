Мы должны очень много помогать людям: пионерская организация Беларуси отмечает 13 сентября 27-летие
Новости Беларуси. Лучших октябрят – а это более 90 ребят из всех регионов страны – в этот день по традиции посвятили в пионеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная линейка прошла на площади Государственного флага.
Октябрятам повязали красно-зеленые галстуки. Новобранцы дали торжественное обещание, после чего получили первое пионерское поручение.
Любовь Лещенко, пионер:
Мы очень старались и, наконец-то, нам повязали торжественно галстуки.
Это значит, что мы должны очень много помогать людям и не думать только о себе.
Ульяна Гореш, пионер:
Пионер – это хороший человек, добрый.
Пионер – это человек, который хорошо учится, отличник.
Алиса Тишкевич, пионер:
Мне кажется галстук для современного пионера – это символ того, что он любит свою страну и готов помогать ей. И признак патриотизма.
Белорусская пионерская организация – одно из самых крупных объединений детей не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве.
Сегодня красно-зеленый галстук носят более 650 тысяч ребят.