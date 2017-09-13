«Серая дымка» и цветочные мотивы: тренды свадебной моды осени-2017

Даже осень с её дождями и хмурым небом не может испортить невесте праздник. Самой обаятельной и привлекательной девушку делает не только счастливая улыбка, но и со вкусом подобранное платье.

Свадебная мода осени-2017 советует подбирать своё, авторское решение для этого самого красивого дня, рассказали в программе «Большой завтрак». Инга Юрчик, директор свадебного дома:

Девушки выбирают более нежные платья, с нежными оттенками, а также лёгкие. Сейчас им комфортнее, удобнее, чувствовать себя невестой, так сказать, как я называю, с комфортом. Чувствовать себя лёгкой – она может кружиться, танцевать, поворачиваться без проблем.



Можно чувствовать себя нимфой, сказочной принцессой, феей, с летящим шлейфом за спиной.

Или, наоборот – настоящей королевой в пышном платье из более плотной ткани.

Как говорится, на вкус и цвет… Кстати, свадебная цветовая гамма уже давно перестала быть канонично белой. Наряд современной невесты включает сейчас даже броские чёрные элементы. А такие популярные сейчас пудровые оттенки уступают место новому фавориту.

Инга Юрчик, директор свадебного дома:

Конечно же, больше в тренде – это «серая дымка». Это такой серо-небесно-голубой оттенок. Он очень всегда дорого, выигрышно смотрится.

Но, единственное, он не всем подходит.

В погоне за самым красивым нарядом важно помнить о совместимости невесты и самого платья. Ведь кому-то больше подходят силуэтные, кому-то – а-силуэтные свадебные наряды.

Кого-то популярные пастельно-мятные оттенки только украсят, а кого-то, напротив, сделают старше.

Мода, как вы знаете, идёт по кругу. И в свадебный сезон осени-2017 возвращается мода на высокие воротники, характерные для невест начала 20 века. Инга Юрчик, директор свадебного дома:

В 2018-2019 году – уже даже в 2018 году – входят в моду рюши, какие-то определённые жабо, какие-то стоечки, идёт такое направление – то есть, уже немножко отходит от цвета. Все отходят от цвета, а направление рюшек сейчас актуально.

Ещё одна тенденция – и не только свадебной моды – это стремление к максимальной натуральности. Это отражается не только в ткани платья, но и в подборе свадебных аксессуаров. В тренде – украшения, которые практически невозможно отличить от живых цветов.



Цветочные мотивы безумно популярны и на самих платьях, и отлично подчёркивают лёгкость нарядов с открытыми плечами и глубокими вырезами.

Инга Юрчик, директор свадебного дома:

Наша девушка – белорусская, особенно, невеста – она, на самом деле, стала очень креативная, стала очень смелой. Потому что девчонки уезжают где-то расписываться на острова – молодожёны, имею в виду, поэтому предпочитают экспериментировать и с цветом, и с фасоном.

Подход к платью у современной невесты очень демократичный.